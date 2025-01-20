Sarıyer'deki evini 7 milyon dolara satacağı konuşuluyordu! Seda Sayan’dan Dubai iddialarına net yanıt

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Seda Sayan, geçtiğimiz akşam eşi Çağlar Ökten ile birlikte Arnavutköy’de bir balıkçı çıkışı görüntülendi. Magazin gündeminde yer alan "Dubai’ye taşınıyor" iddialarına ilk kez açıklık getiren Sayan, söylentilere son noktayı koydu.

Sarıyer’deki lüks villası için "7 milyon dolara satılığa çıkarıldı" haberleriyle gündeme gelen 61 yaşındaki sanatçı, bir kozmetik firmasıyla yaptığı anlaşma sonrası eşiyle birlikte Dubai’ye yerleşeceği iddialarını kesin bir dille yalanladı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sayan, "Öyle bir şey yok. Buradayız. İşimiz, gücümüz burada, nereye gideceğiz" diyerek Dubai’ye yerleşme iddialarını net bir şekilde reddetti.