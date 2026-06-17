Sardinya’da Gövde Gösterisi! Kylie Jenner Yine Gündemde

Kylie Jenner bu aralar yine magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri. Kız arkadaş grubuyla birlikte İtalya’nın Sardinya Adası’na giden Jenner lüks bir yat üzerinde tatil yaparken görüntülendi. Hem denizin hem güneşin tadını çıkaran ünlü isim bir yandan da alıştığı yaşam tarzından vazgeçmedi.

Yatta Spor Rutini Dikkat Çekti

Kylie Jenner tatilde olmasına rağmen spor alışkanlığını bırakmadı. Yatın güvertesinde spor eğitmeni eşliğinde pilates yaparken görüntülendi. Siyah bikinisi ve spor ekipmanlarıyla yaptığı egzersizler tatilin en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Dinlenmek için çıktığı bu tatilde bile formunu korumaya devam etmesi sosyal medyada da geniş yankı buldu. Birçok kişi Jenner’ın disiplinli spor rutinine dikkat çekti.

Lüks Yaşam Ve Tatil Rotası

Jenner’ın Sardinya tatili aslında onun lüks yaşam tarzının sadece bir parçası. Daha önce de özel jetle kız arkadaş grubunu farklı tatil destinasyonlarına götürdüğü biliniyor. Bu tatil de yine oldukça konforlu ve gösterişli bir şekilde geçiyor.

Yatın konumu servis kalitesi ve tatilin genel atmosferi Jenner’ın alıştığı üst düzey yaşamı bir kez daha gözler önüne serdi.

Sevgilisi Yerine Arkadaşlarıyla Tatil

Bu tatilde dikkat çeken bir diğer detay ise Jenner’ın sevgilisi yerine arkadaş grubunu tercih etmesi oldu. Oyuncu sevgilisiyle birlikte vakit geçirmek yerine kız arkadaşlarıyla tatile çıkan Jenner daha çok “girl trip” havasında bir tatil yapıyor.

Daha önce Timothée Chalamet ile birlikte çeşitli etkinliklerde ve tatillerde görüntülenen Jenner bu kez rotayı tamamen arkadaşlarına çevirmiş durumda.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Jenner’ın yatta pilates yaptığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken kullanıcılar ikiye bölündü. Bir kesim onun disiplinine ve spor alışkanlığına hayran kalırken bir kesim ise lüks tatil yaşamını fazla gösterişli buldu.

Yine de Jenner her paylaşımı ve her görüntüsüyle magazin dünyasında konuşulmaya devam ediyor. Sardinya tatili de bunun en yeni örneklerinden biri oldu.