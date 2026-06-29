Sarayda Dengeler Değişti! Ayça Bingöl Aşk ve Taht Dizisinde Baş Hatun Oldս!

Yeni yayın döneminin en bütçeli, en görkemli ve şimdiden reyting listelerini altüst etmeye aday dönem dizisi Aşk ve Taht cephesinden magazin dünyasını ayağa kaldıracak dev bir transfer haberi geldi. Bozdağ Film'in atv için hazırladığı, platolarından kostümlerine kadar devasa bir prodüksiyonla ekrana gelmeye gün sayan tarihi projenin kadrosu Türk televizyon tarihinin en güçlü kadın oyuncularından biriyle daha da taçlandı.

Yönetmen koltuğunda sinemamızın dahi yönetmenleri Taylan Biraderler'in (Yağmur - Durul Taylan) oturacağı, senaryosunu ise dönem dizilerinin usta kalemleri Serdar Özönalan, Hasan Erimez, Özlem Atasoy ve Melek Yalçın'ın kaleme aldığı dizi, şimdiden kulislerin tek kural koyucusu haline geldi.

Ceyda Düvenci Yerine Ayça Bingöl: Sarayın Yeni Sultanı!

Provaları ve kast çalışmaları tüm hızıyla süren dizinin ekibine son olarak flaş bir isim dahil oldu. Unutulmaz rollerin güçlü kadını Ayça Bingöl, Aşk ve Taht ile resmen el sıkıştı.

Dizinin en kilit karakterlerinden biri olan, daha önce başarılı oyuncu Ceyda Düvenci'nin adının geçtiği Baş Hatun Ümmühan rolü Ayça Bingöl'ün oldu. Bingöl, Anadolu Selçuklu Devleti'nin kaderini belirleyen bu güçlü kadın karakterle Alaaddin Keykubat'ın annesi olarak seyirci karşısına çıkacak.

Akın Akınözü ve Simay Barlas'lı Dev Kadro

Anadolu Selçuklu Devleti'ne en parlak ve ihtişamlı yıllarını yaşatan efsanevi hükümdar Sultan Alaaddin Keykubat'a dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Akın Akınözü hayat verecek. Sultanın kalbini fethedecek, güzelliği ve zekasıyla saray dengelerini değiştirecek Melike Hatun karakterini ise ekranların duru güzeli Simay Barlas canlandıracak. Akınözü ve Bingöl'ün anne-oğul olarak kuracağı güçlü ekran sinerjisi şimdiden büyük merak konusu.

Saray entrikaları, savaş meydanları ve büyük bir aşk hikayesini merkezine alacak olan Aşk ve Taht, yeni sezonda izleyiciyi tarihi bir yolculuğa çıkarmaya ve ekranı parsellemeye kararlı görünüyor.