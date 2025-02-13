Santi - Seda Tripkolic Sevgililer Günü’nde ters köşe yapıyor...

Santi & Seda Tripkolic’ten ters köşe bir 14 Şubat şarkısı...

Santi - Seda Tripkolic Sevgililer Günü’nde ters köşe yapıyor...
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 13-02-2025 11:21


Rap sahnesine iddialı bir şekilde dönen Santi, müzikseverlerin heyecanlı bekleyişini sonlandırarak yeni yayınlanacak albümünü müjdeliyor. Albümün ilk şarkısı ise Seda Tripkolic ile yaptıkları “Şerefsizin Şerefine”. Sözlerini Santi ve Seda Tripkolic’in üstlendiği şarkı, Sony Music Türkiye etiketiyle 14 Şubat’ta yayında olacak. Sevgililer Günü’ne “Şerefsizin Şerefine” diyerek ters köşe bir bakış atan şarkının alt yapısı da “Prod Vua” imzası taşıyor.



Albümün ayak seslerini taşıyan “Şerefsizin Şerefine” isimli şarkıda, Santi ve Seda Tripkolic işbirliği hem sokak kültürüne sadık kalan hem de modern bir yaklaşım sunan etkileyici bir sound yaratıyor. Santi, Seda Tripkolic ile müzikal ve sosyal anlamda güçlü bir uyuma sahip olduklarını vurgulayarak, bu şarkının sadece bir iş birliği değil, aynı zamanda onların ortak enerjisinin bir yansıması olduğunu belirtiyor. Kardeşlik bağlarının sanatsal bir projeye dönüştüğü şarkı, cesur sözleri ve ritmiyle de dikkatleri üzerine çekecek.



“Şerefsizin Şerefine”, 14 Şubat’ta tüm dijital platformlarda klibi de Sony Music Türkiye youtube kanalında yayında olacak.

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