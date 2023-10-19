Şans eseri bulunan mantar 50 yıldır mantar toplayan köylüleri bile şaşırttı

Tavşanlı ilçesine bağlı Köprücek köyünde yaşayan bir vatandaş, doğada yaptığı mantar toplama etkinliği sırasında son 50 yılda rastlamadığı bir doğa olayıyla karşılaştı. Kendisine doğru bakan çift başlı mantarı gören kişi, bu sıradışı keşif karşısında büyük bir hayret yaşadı.

Kütahya'da doğa severler için büyük bir sürpriz yaşandı. Tavşanlı ilçesine bağlı Köprücek köyü yakınlarında, nadir görülen bir çift başlı melki mantarı bulundu. Mantarı keşfeden Yakup Çelebi, yıllardır mantar toplama geleneğini sürdürdüğünü ancak bu kadar ilginç bir mantarla daha önce karşılaşmadığını belirtti.

Yakup Çelebi, bu olayla ilgili şunları söyledi: "Bölgemizde melki mantarı artık daha sık bulunmaya başladı, ancak yenilebilir 'melki' adı verilen bu tür mantarların üzerinden ikinci bir mantarın çıkması benim için bir ilk. Bu mantarlar bazı bölgelerde 'melki' olarak adlandırılırken bazı yerlerde ise 'kanlıca' olarak bilinir. Ben neredeyse 50 yıldır mantar toplamaya giderim, ancak böyle ilginç ve nadir bir mantar bulmamıştım."

Çift başlı melki mantarı, doğada karşılaşılan sıradışı doğa harikalarından biri olarak kabul ediliyor. Bu mantar türünün çift başlı olması oldukça nadir bir olaydır ve bilim insanları tarafından büyük bir ilgiyle karşılanmaktadır. Melki mantarları, özellikle Kütahya ve çevresindeki bölgelerde yaygın olarak bulunur ve yerel halk tarafından da tüketilir.

Mantarların çift başlı olması, doğada yaşanan çeşitliliğin bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Bu tür doğa olayları, doğa bilimcileri ve araştırmacılar için büyük bir fırsat sunmaktadır. Yakup Çelebi'nin keşfi, doğanın gizemlerini çözmek ve daha iyi anlamak için önemli bir adım olabilir.

Tavşanlı ilçesinde yaşayan Yakup Çelebi'nin çift başlı melki mantarı keşfi, doğada hala bilinmeyen pek çok sırrın olduğunu gösteriyor. Bu tür doğa olayları, doğanın bize sürekli olarak sürprizlerle dolu olduğunu hatırlatıyor. Bu olay, doğa severler ve bilim insanları arasında büyük bir merak uyandırdı ve daha fazla araştırma gerektiriyor.

Melki mantarının nasıl çift başlı hale geldiği henüz bilinmiyor. Uzmanların bu konudaki yorumu ise genetik bir mutasyona uğramş olabileceği şeklinde.