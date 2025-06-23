Şanışer ve Gripin'den Sürpriz Düet

Şanışer’in her bölümünde birbirinden ünlü konuk sanatçılarla düet yaptığı canlı performans serisi “Live Sessions”ın 4. sezonunda açılış konuğu, rock müziğin en önemli temsilcilerinden Gripin.

İlk olarak 2017 yılında yayınlanan ve o günden bugüne Şanışer dinleyicilerinin en sevdiği ve en çok dinlediği eserlerden olan “Gel”, Gripin’in harika eşliği ve yorumuyla adeta yeniden doğdu.

Sanatçıların müzikal uyumlarından doğan sinerjiyi ve Gripin’in kendine has mükemmel yorumunu tüm şarkı boyunca hissedebileceğimiz bu eser, yeni sezonun en ses getiren eserlerinden olacak.

Söz ve müziği Şanışer’e (Sarp Palaur) düzenlemesi Gripin’e ait olan şarkının mix & masteringi Barış Büyük’e, performansın video klibinin yönetmenliği ise Sarp Palaur’a ait.

Şanışer x Gripin – Gel (Live)’ın çekilen performans klibinde de aynı uyumun ilgiyle izleneceği video klibi, şarkı ile aynı anda 20 Haziran Cuma günü tüm müzik platformlarında yayında olacak.