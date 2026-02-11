Sanat Dünyasının Acı Kaybı: Kanbolat Görkem Arslan 45 Yaşında Vefat Etti

Türk televizyon ve tiyatrosunun başarılı isimlerinden Kanbolat Görkem Arslan, İstanbul’daki evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Henüz 45 yaşında olan ünlü oyuncunun vefat haberi, sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğdu.

Gece Yarısı Gelen Acı Haber

Beyoğlu’ndaki evinde gece yarısı fenalaşan Arslan için eşi hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan oyuncu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Başarılı sanatçının kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Daha birkaç saat önce sosyal medya hesabından rol aldığı tiyatro oyununa dair görüntüler paylaşmış olması, yaşanan kaybın üzüntüsünü daha da artırdı.

Okullu Bir Oyuncuydu

4 Kasım 1980 Düzce doğumlu olan ve Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan Arslan, "okullu" bir oyuncu olarak sektöre damgasını vurmuştu.

Kariyerine 2004 yılında Çemberimde Gül Oya ile başlayan Arslan, hafızalara özellikle şu rollerle kazınmıştı:

Hatırla Sevgili: Mahir Çayan (Unutulmaz performansı)

Poyraz Karayel: Sefer Kılıçarslan

Kuruluş Osman: Saru Batu Savcı Bey

Destan: Saltuk Beg

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi: Gümüştekin

Yabani: İskender (Son rolü)

Sanat Camiası Yasta

Özellikle tarihi dizilerdeki vakur duruşu ve güçlü oyunculuğuyla tanınan Kanbolat Görkem Arslan'ın ardından rol arkadaşları ve sevenleri sosyal medyada taziye mesajları paylaştı. Hem tiyatro sahnesinde hem de beyaz perdede sayısız karaktere can veren Arslan, beyefendi kişiliğiyle tanınıyordu.