Sanat Dünyasının Acı Kaybı: Fatih Ürek'e Veda... Cenaze Programı Netleşti

Türk müziğinin kendine has tarzı, bitmek bilmeyen enerjisi ve neşesiyle tanınan sevilen ismi Fatih Ürek, 92 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini maalesef kaybetti. 15 Ekim 2025'ten bu yana hastanede tedavi gören ünlü sanatçı, 59 yaşında aramızdan ayrıldı.

92 Günlük Zorlu Mücadele

Fatih Ürek’in sağlık süreci, geçtiğimiz Ekim ayında evinde geçirdiği ani bir kalp krizi ile başlamıştı. O günden bu yana geçen zorlu tedavi süreci maalesef acı haberle son buldu. Ürek'in menajeri Mert Siliv acı haberi yazılı bir açıklamayla duyurdu:



“Sanatçımız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayata tutunamamıştır. Kendine özgü tarzı ve neşesiyle milyonların kalbinde iz bırakan Fatih Ürek’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz”

Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

Fatih Ürek’in cenaze törenine sanat dünyasından çok sayıda ismin ve sevenlerinin katılması bekleniyor. Ünlü sanatçı, vasiyeti ve ailesinin kararı doğrultusunda yarın düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Cenaze Bilgileri: 1 Şubat Pazar günü Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Müzik ve Televizyona Damga Vurdu

"Hadi Hadi" şarkısıyla hafızalara kazınan, sahnelerin tozunu atan ve son yıllarda sunduğu yemek/yarışma programlarıyla her yaştan izleyicinin sevgisini kazanan Fatih Ürek, Türk magazin tarihinin en renkli simalarından biri olarak anılacak.