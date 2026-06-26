Sanat Dünyasını Yasa Boğan Kadir İnanır'ın Ardından Veda Mesajları

Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır'ın vefatı, sanat dünyasında büyük bir üzüntü yarattı. 77 yaşında hayata gözlerini yuman efsane aktörün ardından sinema, müzik ve tiyatro dünyasından çok sayıda ünlü isim taziye mesajı paylaştı. Paylaşılan mesajlarda İnanır’ın Türk sinemasına bıraktığı miras ile mesleki duruşu ön plana çıktı. Usta sanatçının toplumsal hassasiyetleri de sıkça anılan konular arasında yer aldı. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran veda mesajlarında sanatçının hafızalara kazınan rolleri ve karakteri anıldı.

Hülya Koçyiğit'ten Çarpıcı Açıklamalar

Kadir İnanır ile çok sayıda kült yapımda başrolü paylaşan Hülya Koçyiğit yayınladığı mesajla yakın dostunun bilinmeyen bir yönünü kamuoyuyla paylaştı. Koçyiğit, ünlü aktörün toplumsal barış konusundaki hassasiyetini şu sözlerle aktardı: "Hayatın boyunca yalnızca iyi bir sanatçı değil, vicdanının sesini dinleyen cesur bir insan oldun. Terörsüz, huzurlu ve barış içinde bir Türkiye hayalini dile getirdiğin, insanların acılarının son bulmasını istediğin için zaman zaman ağır sözlerle yargılandın, haksız eleştirilerin hedefi oldun. O eleştirilerin seni ne kadar kırdığını bilenler bilir." Koçyiğit, İnanır'ın düşüncelerini tamamen çıkarsızca dile getirdiğini belirterek "Bugün seni uğurlarken, keşke birbirimizi yargılamadan dinlemeyi, farklı düşüncelere rağmen saygıyla yaklaşmayı daha çok başarabilseydik diye düşünüyorum" diyerek sitemini paylaştı.

"İçimdeki Bayrak Yarıya İndi"

Sanatçının canlandırdığı karakterlerin toplumsal hafızadaki yerini vurgulayan Nazan Öncel üzüntüsünü şu cümlelerle ifade etti: "Al Yazmalım'ın İlyas'ı, Kırık Bir Aşk Hikâyesi’nin Fuat'ı, Bodrum Hâkimi'nin Ömer'i, Tatar Ramazan’ın Ramazan'ı, Devlerin Aşkı'nın Tarık'ı... Türkiye'nin kıymetli Kadir İnanır'ı, biz seni çok sevdik. İçimdeki bayrak yarıya indi." Sinemaya adım attığı ilk projede usta aktörle çalışma şansı yakalayan Ayşegül Aldinç ise o günleri, "Bingöl’de zorlu koşullarda çekilen ilk sinema filmim Katırcılar’da, onunla ... başrolleri paylaşmak benim için büyük ayrıcalıktı" sözleriyle andı.

"Sinema Ömrünü Ona Verdi"

Usta aktörün duruşunu ve bakışını özetleyen Kerem Alışık paylaştığı mesajda sinema tarihine geçen şu ifadelere yer verdi: "Öyle güzel bakardı ki; bakışından tanırdık kendisini. Öyle güzel gülerdi ki; gülüşünden sevda akardı. O güldü, sinema güldü... Şimdi tüm sevenlerini bırakıp çok sevdiği arkadaşlarının yanına gitti. Sinemaya ömrünü, ömrünü de sinemaya vererek... Bugün Türk sinemasının en Kadir İnanır'ı sinemayı böyle terk edip gidince, artık hiçbir filmin yüzü gülmez ki."

Pop müziğin güçlü sesi Ajda Pekkan ise üzüntüsünü "Büyük bir değeri daha kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim… Sinemamıza kattığınız unutulmaz eserler, zarafetiniz ve bıraktığınız iz daima yaşayacak" cümleleriyle özetledi. Komedyen Cem Yılmaz usta oyuncuyu "sinemamızın devi" olarak tanımlarken Nuri Alço koca bir ömrü birlikte tükettiklerini belirtti. Sinemanın diğer kıymetli isimlerinden Nebahat Çehre ve Erdal Özyağcılar da yayınladıkları mesajlarla İnanır'ın dürüst kişiliğine atıfta bulundu.

Cenaze Programının Detayları Resmiyet Kazandı

Aile yakınları hayatını kaybeden usta sanatçının son yolculuğuna uğurlanacağı programın ayrıntılarını paylaştı. Kültür sanat dünyası pazar günü saat 13.00’de Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde usta sanatçı için geniş katılımlı bir anma töreni gerçekleştirecek. Bu resmî törenin ardından usta oyuncunun naaşı dini merasim için Barbaros Hayrettin Paşa Camii’ne götürülecek. İkindi vaktinde kılınacak cenaze namazının ardından sevenleri usta sanatçıyı Ulus Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlayacak. Ekipler sanat camiasından ve halktan binlerce kişinin katılması beklenen tören için hazırlıkları sürdürüyor.