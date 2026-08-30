Buse Varol'la Gelin Evi Başlıyor: Ödül 200 Bin TL Oldu

Show TV ekranlarının uzun soluklu gündüz kuşağı yarışması "Buse Varol ile Gelin Evi" 10'uncu yayın dönemine rekor bir ödülle merhaba diyor. Hafta içi her gün saat 12.30'da izleyiciyle buluşacak yapım bu sezon haftalık para ödülünü tam 200 bin TL seviyesine çıkarıyor. Yaz aylarını ailesiyle dinlenerek geçiren sunucu Buse Varol yeni yayın maratonu öncesinde formatın getirdiği yenilikleri paylaştı.

Haftalık Ödül 200 Bin TL'ye Yükseldi

Yarışmada dağıtılan altınlara ek olarak belirlenen 200 bin liralık büyük ödül gelinler arasındaki rekabet çıtasını yukarı taşıyor. Her hafta beş farklı gelinin ev sahipliğinde gerçekleşen puanlama maratonunda sofralardan dekorasyona kadar tüm ayrıntılar kıyasıya değerlendiriliyor. Varol projenin sadece maddi kazançtan ibaret olmadığını, yarışmacıların kurduğu dostlukların ve paylaşılan gerçek yaşam hikayelerinin programa samimi bir atmosfer kazandırdığını belirtiyor. İzleyicilerin ekran başında puan vererek sürece aktif şekilde katılması yapımın 10 yıldır süren ilgisini canlı tutuyor.

"Meğer Sakin Bir Gelinmişim"

Programdaki yarışmacıların düğün hazırlıklarındaki titizliğini ve yaşanan gerginlikleri değerlendiren Varol kendi evlilik sürecine dair samimi bir özeleştiri sundu. Yarışmayı sunmaya başladıktan sonra kendi düğün sürecini düşündüğünü ifade eden ünlü isim gelinlerin gösterdiği yüksek hassasiyet karşısında kendisinin oldukça sakin kaldığını dile getirdi. Yarışmacıların standartları çok yukarılara taşıdığını vurgulayan sunucu artık geçmişe dönüp baktığında kendi düğün masasını bile bir jüri gözüyle inceleyebileceğini söyledi.

Evde Alişan ile Tatlı Reyting Çekişmesi

Gündüz kuşağında program yapan eşi Alişan ile aralarında tatlı bir mesleki rekabet bulunduğunu aktaran Varol evdeki dinamiği anlattı. İkilinin birbirlerinin projelerini yakından takip edip desteklediğini belirten televizyoncu reyting sonuçlarının iyi geldiği günlerde evde keyifli sohbetler yaşandığını kaydetti. Aynı sektörde çalışmanın karşılıklı bir empati sağladığını ifade eden Varol bu yarışın tamamen televizyon ekranlarıyla sınırlı kaldığını sözlerine ekledi.