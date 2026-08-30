Daha 17'de Tansiyon Yükseliyor: Sır Perdesi Aralanacak mı?

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan "Daha 17" dizisi bu akşam yayınlanacak yeni bölümüyle tansiyonu yükseltiyor. Hikayenin merkezinde yer alan büyük sır perdesi nihayet aralanıyor. Kardeşinin izini süren Aras ulaştığı kritik bir ses kaydıyla araştırmasında dönüm noktasına geliyor. Çağan Efe Ak’ın canlandırdığı genç karakter yıllar sonra kardeşinin sesini duyarak hedefine doğru önemli bir adım atıyor. Tanıtım fragmanında yer alan psikiyatri seansında küçük Demir uzman hekimin "Seni buraya kim getirdi?" sorusuna tereddütsüz şekilde "Şebnem Teyze ve Hakan" cevabını veriyor. Bu beklenmedik itiraf Aras'ın şüphelerini somut bir gerçeğe dönüştürüyor.

Şebnem ve Hakan Çıkmaza Sürükleniyor

Kayıtların ortaya çıkmasıyla birlikte Nesrin Cavadzade'nin hayat verdiği Şebnem karakteri ile Armağan Oğuz'un canlandırdığı Hakan cephesinde işler karmaşık bir hal alıyor. Geçmişin karanlık izlerini silmeye çalışan ikili adım adım köşeye sıkışıyor. Yıllardır korudukları sırrın açığa çıkma tehlikesi aralarındaki güven bağını da sarsıyor. Diğer yandan Şebnem ile Demir arasında gerçekleşen duygusal yüzleşme karakterlerin iç dünyasındaki derin pişmanlıkları ve travmaları gözler önüne seriyor.

Aras İçin Beklenmedik Gözaltı Kararı

Kardeşine ulaşmak için tüm riskleri göze alan Aras gerçeklerin eşiğindeyken büyük bir engelle karşılaşıyor. Yeni bölüm tanıtımına damga vuran sahnede polis ekipleri devreye giriyor ve genç adamı aniden gözaltına alıyor. Bu gelişme kayıp dosyasındaki dengeleri tamamen altüst ederken olayların seyrini yeni bir boyuta taşıyor.

Pastel Film İmzalı Yapım Bu Akşam Yayında

Yapımcılığını Yaşar İrvül ile Efe İrvül’ün üstlendiği Pastel Film imzalı drama güçlü kadrosu ve tempolu senaryosuyla ekran yolculuğuna devam ediyor. Düğümün çözülmeye başladığı merakla beklenen yeni bölüm bu akşam saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkıyor.