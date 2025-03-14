Sanat dünyası yasta: Şinasi Yurtsever'in cenaze töreni programı açıklandı

Türk sinema ve televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Şinasi Yurtsever, 51 yaşında hayata veda etti. Uzun süredir kanserle mücadele eden usta oyuncunun vefat haberi, sanat camiasında büyük üzüntü yarattı. Acı haberi, meslektaşı Zafer Algöz sosyal medya hesabından duyurdu.

"Yine ailemizden birini yitirdik… Çok üzgünüm… Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin..." sözleriyle üzüntüsünü dile getiren Algöz, sanat dünyasının büyük bir kayıp yaşadığını belirtti.

Cenaze Töreni Detayları Belli Oldu

Şinasi Yurtsever’in eşi Ferihan Yurtsever, cenaze töreniyle ilgili bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı.

Yapılan açıklamaya göre, usta oyuncu için 15 Mart Cumartesi günü saat 11.00’de Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlenecek. Ardından, saat 13.20’de Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

"Kıymetlimiz Şinasi Yurtsever'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun" sözleriyle duygularını paylaşan Ferihan Yurtsever, sanatçının anısını yaşatmaya devam edeceklerini belirtti.

Kariyerinde İz Bıraktı

"Kardeş Payı", "Düğün Dernek", "Çalgı Çengi", "Hokkabaz" ve "Avrupa Yakası" gibi birçok popüler yapımda rol alan Şinasi Yurtsever, hem sinema hem de televizyon dünyasında iz bırakan isimlerden biri olmuştu.

Usta oyuncunun vefatı, hayranlarını ve sanat dünyasını derin bir yasa boğarken, cenaze törenine pek çok ünlü ismin katılması bekleniyor.