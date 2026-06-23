Samsun'da Bayhan Rüzgarı! Binlerce Kişiyle Birlikte "Tiryakinim" Dedi

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Samsun ayağı müziğin coşkusunu ve enerjisini şehre taşımaya hız kesmeden devam ediyor. Birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı festivalin üçüncü gününde kendine has yorumu, sıra dışı tarzı ve muazzam sahne performansıyla her dönem adından söz ettiren ünlü sanatçı Bayhan sahne aldı. Batı Park Sahnesi'ni hıncahınç dolduran binlerce müziksever Bayhan'ın şarkılarıyla unutulmaz bir festival akşamı yaşadı.

Şarkılarını Binlerce Kişilik Dev Koroyla Söyledi

Konser alanını saatler öncesinden dolduran Samsunlu müzikseverler ünlü sanatçıyı alkışlar eşliğinde karşıladı. Repertuarında hem zamansız klasikleri hem de son dönemde dijital platformlarda listeleri sallayan hit şarkılarını bulunduran Bayhan; Seninle Olmak Var Ya, Ah İstanbul ve müzik dünyasında yeni bir akım başlatan popüler yorumu Tiryakinim gibi şarkılarını seslendirdi. Batı Park'ı dolduran binlerce kişi her bir şarkıda dev bir koro halinde sanatçıya eşlik etti.

Sahnede Duramadı Hayranlarının Arasına Karıştı

Gecenin en coşkulu anları ise Bayhan'ın sahne sınırlarını yıkmasıyla yaşandı. Şarkıların ritmine ve Samsun halkının yoğun sevgisine kayıtsız kalamayan usta yorumcu konser sırasında sahneden inerek hayranlarının arasına karıştı.

Kendisini dinlemeye gelen binlerce seveninin arasında şarkılarını söylemeye devam eden Bayhan hem bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi hem de dinleyicileriyle samimi ve sıcak diyaloglar kurdu.

Özgün performansı ve mütevazı tavırlarıyla Samsunluların kalbini bir kez daha fetheden Bayhan hafızalardan uzun süre silinmeyecek bir açık hava konserine imza atmış oldu.