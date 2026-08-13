Güllü Dosyasında Bomba Ses Kaydı! Her Şey Kaydedilmiş

Güllü olarak tanınan sanatçı Gül Tut’un ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken dosyaya yeni ses kayıtları girdi. 26 Eylül 2025’te Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden sanatçının ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, kızı Tuğyan Ülkem Gülter’e ait olduğu belirtilen bazı telefon görüşmeleri ortaya çıktı.

Ortaya çıkan kayıtlar, olayın ardından yaşananlarla ilgili yeni soru işaretleri doğurdu. Güllü’nün kızı hakkında hazırlanan iddianamede ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken, yeni kayıtların soruşturmanın seyrini nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.

Sisi ile Vasiyet İddiası Gündeme Geldi

ATV Haber’in ulaştığı belirtilen kayıtlardan birinde Tuğyan Ülkem Gülter ile “Sisi” lakabıyla tanınan Seyhan Soylu arasındaki konuşmalar yer alıyor.

İddiaya göre bu görüşmede Soylu, Güllü’nün ölümünün ardından yapılabilecek bir plan hakkında konuşuyor. Kayda yansıdığı belirtilen sözlerde, Tuğyan için bir albüm hazırlanmasından ve bunun Güllü’nün anısına yapılmış gibi sunulmasından bahsediliyor.

Konuşmada ayrıca albüm sonrasında Tuğyan’a 300 bin lira verileceğinin söylendiği aktarılıyor. Söz konusu kayıtların içeriği soruşturma açısından dikkat çekerken, konuşmaların gerçek bağlamının ve hukuki değerlendirmesinin soruşturma kapsamında ortaya çıkması bekleniyor.

“İlk 10 Günde Yol Alacaktık”

Dosyaya yansıyan bir diğer ses kaydında ise Tuğyan Ülkem Gülter ile nişanlısı Kervan Eminoğlu’nun konuştuğu belirtiliyor.

Bu görüşmede Gülter’in soruşturmanın ilerleyişiyle ilgili endişeli ifadeler kullandığı aktarılıyor. Kayıtta, olayın ardından kaçmak konusunda geç kaldıklarını düşündüğünü söylediği ve “Biz ilk 10 günde yol alacaktık” şeklinde ifadeler kullandığı öne sürülüyor.

Yeni ses kayıtlarıyla birlikte Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma yeniden gündemin en sıcak başlıklarından biri haline geldi. Ancak kayıtların tek başına suçluluk anlamına gelmediği, içeriklerin soruşturma ve mahkeme sürecinde değerlendirileceği unutulmamalı.