Samar Dadgar Bodrum'da Özcan Deniz'in Oğlu Kuzey İle Görüntülendi

Samar Dadgar Bodrum Gümüşlük'te eşi Özcan Deniz'in oğlu Kuzey ile görüntülendi. Denize girmeyen Dadgar'ın Kuzey ile yakından ilgilenmesi dikkat çekti.

Samar Dadgar Bodrum'da Özcan Deniz'in Oğlu Kuzey İle Görüntülendi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-08-2026 09:12

2023 yılında ünlü sanatçı Özcan Deniz ile nikah masasına oturan modacı Samar Dadgar yaz sezonunu Bodrum'da sürdürüyor. Ünlü isim Gümüşlük'te bulunan bir plajda objektiflere yansıdı.

Dadgar'a tatilde eşi Özcan Deniz'in Feyza Aktan ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kuzey eşlik etti. Gün boyu Bodrum güneşinin ve sahilin tadını çıkaran ikilinin neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.

Kuzey'le Yakından İlgilendi

Gümüşlük sahillerinde görüntülenen Samar Dadgar günün büyük bir bölümünü Özcan Deniz'in oğlu Kuzey'e ayırdı. Kuzey'in yanından bir an olsun ayrılmayan ve onunla yakından ilgilenen ünlü isim örnek bir sergiledi.

Kuzey'le birlikte bir süre su kenarında vakit geçiren Dadgar küçük çocukla yakından ilgilenerek keyifli anlar yaşadı.

Sıcak Havaya Rağmen Denize Girmedi

Havanın oldukça sıcak olmasına rağmen Samar Dadgar gün boyunca denize girmemeyi tercih etti. Sahilde vakit geçiren ünlü isim, bir süre şezlonguna uzanarak dinlendi.

Dinlenme anlarında cep telefonuyla ilgilendiği görülen Dadgar'ın yanına eşi Özcan Deniz'in gelmemesi de gözlerden kaçmadı. Sanatçı Özcan Deniz'in gün boyunca plaja inmeyi tercih etmediği öğrenildi.

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