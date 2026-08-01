Filenin Sultanı Hande Baladın Bodrum'da Sezonun Yorgunluğunu Çıkarıyor

2026 FIVB Milletler Ligi şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Hande Baladın Bodrum Yalıkavak'ta görüntülendi. Milli voleybolcu yoğun sezonun yorgunluğunu tatilde atıyor.

Filenin Sultanı Hande Baladın Bodrum'da Sezonun Yorgunluğunu Çıkarıyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-08-2026 10:25

2026 FIVB Milletler Ligi'nde sergilediği üstün performansla şampiyonluk kupasını kaldırarak Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncularından Hande Baladın yoğun geçen maç temposunun ardından tatile çıktı. Başarılı smaçör Ege'nin gözde tatil beldelerinden biri olan Bodrum Yalıkavak'ta objektiflere takıldı.

Uzun ve yorucu geçen milli takım maratonunun ardından dinlenmeyi tercih eden güzel sporcu yaz sezonunun keyfini Bodrum'un masmavi denizinde çıkarıyor. Saha içindeki hırslı ve mücadeleci yapısıyla tanınan milli voleybolcu tatil beldesinde sergilediği sakin ve neşeli tavırlarıyla da dikkatleri üzerine çekti.

Yalıkavak Sahillerinde Deniz Ve Güneş Keyfi

Önceki gün Yalıkavak'ın ünlü bir plajında görüntülenen 28 yaşındaki milli voleybolcu Bodrum'un sıcak havasına denize girerek çözüm buldu. Gün boyu serin suların tadını çıkaran Baladın yüzdükten sonra kıyıdan uzaklaşarak denizin ortasında bulunan özel platforma geçti.

Platform üzerinde bir süre oturup güneşlenen ve dinlenen başarılı sporcu fit görünümü ve formda fiziğiyle sahildeki tatilcilerin ilgi odağı oldu. Hande Baladın'ın tatil boyunca moralinin bir hayli yüksek olduğu gözlerden kaçmadı.

Şampiyonluk Sonrası Enerji Depoluyor

Milletler Ligi'nde elde edilen tarihi şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve sahada gösterdiği performansla takdir toplayan Hande Baladın Bodrum tatiliyle birlikte önündeki yeni sezon öncesinde moral depoluyor. Spor dünyasının ve voleybolseverlerin yakından takip ettiği milli yetenek gün boyu plajda arkadaşlarıyla sohbet edip dinlenerek tüm yılın yorgunluğunu geride bıraktı.

Bodrum'daki tatiline bir süre daha devam edeceği öğrenilen milli sporcunun, tatil sürecinin ardından yeni sezon kulüp çalışmaları ve milli takım kampları için hazırlıklarına kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.

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