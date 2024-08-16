Salih Bademci’nin ‘Kuzu Kuzu’ performansı sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu Salih Bademci, 40. yaşını düzenlediği özel bir parti ile kutladı. Etkinlikte keyifli anlar yaşayan Bademci, misafirlerine sürpriz yaparak sahneye çıktı ve şarkılar söyledi. Özellikle Tarkan’ın ünlü şarkısı "Kuzu Kuzu" ile yaptığı performans, davetlilerden büyük alkış aldı.

Bademci'nin sahnedeki enerjisi ve performansı, sosyal medyada da hızla yayıldı. Paylaşılan videolar, kısa sürede birçok beğeni ve yorum aldı. Hayranları, başarılı oyuncunun şarkı söyleme yeteneğini övgü dolu sözlerle dile getirdi.