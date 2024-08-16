Salih Bademci’nin ‘Kuzu Kuzu’ performansı sosyal medyayı salladı

Salih Bademci 40. yaşını düzenlediği bir parti ile kutladı. Partide bir ara sahne çıkan Bademci şarkılar söyledi. Tarkan'ın 'Kuzu Kuzu' şarkısını seslendiren oyuncunun performansı sosyal medyada ilgi gördü.

Salih Bademci’nin ‘Kuzu Kuzu’ performansı sosyal medyayı salladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-08-2024 16:05

Ünlü oyuncu Salih Bademci, 40. yaşını düzenlediği özel bir parti ile kutladı. Etkinlikte keyifli anlar yaşayan Bademci, misafirlerine sürpriz yaparak sahneye çıktı ve şarkılar söyledi. Özellikle Tarkan’ın ünlü şarkısı "Kuzu Kuzu" ile yaptığı performans, davetlilerden büyük alkış aldı.

Bademci'nin sahnedeki enerjisi ve performansı, sosyal medyada da hızla yayıldı. Paylaşılan videolar, kısa sürede birçok beğeni ve yorum aldı. Hayranları, başarılı oyuncunun şarkı söyleme yeteneğini övgü dolu sözlerle dile getirdi.

Benzer Haberler
Akbank Denizbank ING Bank ve İş Bankası duyurdu: 30.000 TL ATM üzerinden Gelir Belgesiz kredi başladı! Akbank Denizbank ING Bank ve İş Bankası duyurdu: 30.000 TL ATM üzerinden Gelir Belgesiz kredi başladı!
KESİN ONAY! Emeklilere Ek Ödeme Veriliyor! 3 Bankadan ORTAK Karar! KESİN ONAY! Emeklilere Ek Ödeme Veriliyor! 3 Bankadan ORTAK Karar!
Garanti BBVA bankası uygun faizlerle ihtiyaç kredisi başladı! Ağustos ayına müjdeli haber! Garanti BBVA bankası uygun faizlerle ihtiyaç kredisi başladı! Ağustos ayına müjdeli haber!
7800 TL emeklilere ödeme başladı! Son dakika haberi geldi! Emeklilere ek ödeme! 7800 TL emeklilere ödeme başladı! Son dakika haberi geldi! Emeklilere ek ödeme!
SSK ve Bağkur Emeklisine Müjde! Maaş Alanlara IBAN Numarasına 30.000 TL Ödeme Verilecek! SSK ve Bağkur Emeklisine Müjde! Maaş Alanlara IBAN Numarasına 30.000 TL Ödeme Verilecek!
Elçin Sangu 39. yaş kafası: Bir ferahlama geliyor! Elçin Sangu 39. yaş kafası: Bir ferahlama geliyor!
ÇOK OKUNANLAR
Arka Sokaklara öyle bir isim katılıyor ki... Duyunca çok şaşıracaksınız
  • 10-08-2024 11:42

Arka Sokaklara öyle bir isim katılıyor ki... Duyunca çok şaşıracaksınız

Kıvanç Tatlıtuğ öyle bir rolle dönüyor ki... Yer yerinden oynayacak!
  • 10-08-2024 14:38

Kıvanç Tatlıtuğ öyle bir rolle dönüyor ki... Yer yerinden oynayacak!

Demet Akalın'dan Serenay Sarıkaya'ya: 'Manyak karı ya'
  • 09-08-2024 17:07

Demet Akalın'dan Serenay Sarıkaya'ya: 'Manyak karı ya'

Holding'e Ceyda geliyor! Kadroya flaş transfer
  • 10-08-2024 14:36

Holding'e Ceyda geliyor! Kadroya flaş transfer

Megastar Tarkan’ın konserindeki dans şovu sosyal medyayı salladı!
  • 13-08-2024 11:08

Megastar Tarkan’ın konserindeki dans şovu sosyal medyayı salladı!