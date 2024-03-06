Salih Bademci'den tartışma yaratacak sözler: "Biz ünlüler yalancıyız"

Önceki akşam, Etiler'deki bir mekanda oyuncu arkadaşlarına yemek veren Salih Bademci, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bademci, "Bu yıl dinlenmeyi ve ailemle vakit geçirmeyi planlıyordum ama maalesef sadece 4 ay sürdü. Öyle bir proje teklifi geldi ki kabul etmek zorunda kaldım. Sanırım ünlüler olarak yalancıyız" dedi.

Oyuncu, şarkı söylemeyi çok sevdiğini belirtti ve "Yaptığım projelerde ara sıra şarkı söylüyorum. Ancak bu sadece bir hobi olarak kalacak. Şimdilik hobi diyorum ama kim bilir, belki yarın bir bakmışsınız albüm ya da single çıkarmışım" diyerek gülümsedi.