Salih Bademci'den tartışma yaratacak sözler: "Biz ünlüler yalancıyız"

Oyuncu Salih Bademci, geçen akşam Etiler'deki bir mekanda oyuncu arkadaşlarına yemek verdi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bademci, "Bu yıl dinlenmek ve ailemle vakit geçirmek istiyordum ama maalesef sadece 4 ay sürdü" şeklinde konuştu.

Salih Bademci'den tartışma yaratacak sözler:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-03-2024 11:27

Önceki akşam, Etiler'deki bir mekanda oyuncu arkadaşlarına yemek veren Salih Bademci, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bademci, "Bu yıl dinlenmeyi ve ailemle vakit geçirmeyi planlıyordum ama maalesef sadece 4 ay sürdü. Öyle bir proje teklifi geldi ki kabul etmek zorunda kaldım. Sanırım ünlüler olarak yalancıyız" dedi.

Oyuncu, şarkı söylemeyi çok sevdiğini belirtti ve "Yaptığım projelerde ara sıra şarkı söylüyorum. Ancak bu sadece bir hobi olarak kalacak. Şimdilik hobi diyorum ama kim bilir, belki yarın bir bakmışsınız albüm ya da single çıkarmışım" diyerek gülümsedi.

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