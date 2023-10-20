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Salih Bademci'den Çağatay Ulusoy itirafı: 'Tek kötü tarafı var'

"Dilek Taşı" dizisinde "Mustafa Yılmaz" karakterini canlandıran ve son zamanlarda dijital platformlarda izleyicilerle buluşan meslektaşı Çağatay Ulusoy hakkında çarpıcı bir açıklama yaptı.

Salih Bademci'den Çağatay Ulusoy itirafı: 'Tek kötü tarafı var'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-10-2023 17:06

Salih Bademci, "Terzi" dizisinde birlikte kamera karşısına geçtiği Çağatay Ulusoy hakkında konuştu. Defne Samyeli'nin YouTube'da yayınlanan programına katılan başarılı oyuncu, "Çağatay ile çalışmak nasıl?" sorusuna açıklamalarda bulundu.

Salih Bademci, "Çağatay'la çalışmak çok keyifli. Tek kötü tarafı, sürekli yemekle ilgili konuşması. Ben de aynı şekildeyim, bu konuda birbirimizi coşturuyoruz. 'Öğlen ne yiyeceğiz?', 'Buralarda ne güzel restoranlar varmış?', 'Bir et lokantası varmış, haberin var mı?' Çağatay'ın damak tadı gerçekten harika. Kendisi yemekle ilgileniyor" şeklinde konuştu.

Programın sunucusu Defne Samyeli ise, bu sözler üzerine Çağatay Ulusoy ile ilgili kendi yemekle ilgili bir anısını paylaştı. "Çağatay'ı düşününce aklıma yemekle ilgili bir anı geldi" diyen Samyeli, Çağatay Ulusoy ile yaşadığı bir komik anıyı paylaştı.

"Ben sahneye çıkacaktım. Kullandığımız bir ofiste toplanmıştık. Ortak arkadaşlarımız da vardı. Çağatay sahne öncesinde beni izleyecekti. Yanlarında suşi tabakları ve her türlü et yemeği vardı. O sırada ben köşede kebap yiyordum. Çağatay bana 'Sen sahneye çıkmadan bu kadar yiyor musun?' diye sordu. Kebapçı dükkanı hemen yanımızdaydı."

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