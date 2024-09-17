Salih Bademci, Kürk Mantolu Madonna'da rol alacak!

Sabahattin Ali'nin ölümsüz eseri Kürk Mantolu Madonna, beyazperdeye uyarlanıyor. Türk ve Alman ortak yapımı olan film, edebiyat dünyasının merakla beklenen projeleri arasında yerini aldı. Başrol karakteri Raif Efendi’ye hayat vermesi için ülkemizin başarılı oyuncularından Salih Bademci'ye teklif gitti. Mert Dikmen’in senaryosunu yazdığı ve Enes Ateş’in yöneteceği filmde, Bademci’nin projeye sıcak baktığı ve imza aşamasında olduğu öğrenildi.

10 aylık hazırlık sürecinin sonuna yaklaşan filmde, başrol kadın oyuncu ise henüz açıklanmadı. 1920 Almanya ve 1940 Türkiye olmak üzere iki farklı zaman diliminde geçen hikaye, Babelsberg Stüdyoları'nda çekilecek Almanya sahneleriyle birlikte sinemaseverlerle buluşacak. Aralık ayında çekimlerine başlanması planlanan bu duygu yüklü yapım, Fikri Harika Prodüksiyon, Tme Films ve Alman yapım şirketi CAB Film’in ortaklığında gerçekleştiriliyor.

1943 yılında yayınlanan ve Türk edebiyatının en değerli eserlerinden biri olarak kabul edilen Kürk Mantolu Madonna, dokunaklı aşk hikayesiyle sinema dünyasına da damgasını vuracak.