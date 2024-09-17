Salih Bademci, Kürk Mantolu Madonna'da rol alacak!

Kürk Mantolu Madonna’nın film uyarlaması için geri sayım başladı!

Salih Bademci, Kürk Mantolu Madonna'da rol alacak!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-09-2024 13:59

Sabahattin Ali'nin ölümsüz eseri Kürk Mantolu Madonna, beyazperdeye uyarlanıyor. Türk ve Alman ortak yapımı olan film, edebiyat dünyasının merakla beklenen projeleri arasında yerini aldı. Başrol karakteri Raif Efendi’ye hayat vermesi için ülkemizin başarılı oyuncularından Salih Bademci'ye teklif gitti. Mert Dikmen’in senaryosunu yazdığı ve Enes Ateş’in yöneteceği filmde, Bademci’nin projeye sıcak baktığı ve imza aşamasında olduğu öğrenildi.

10 aylık hazırlık sürecinin sonuna yaklaşan filmde, başrol kadın oyuncu ise henüz açıklanmadı. 1920 Almanya ve 1940 Türkiye olmak üzere iki farklı zaman diliminde geçen hikaye, Babelsberg Stüdyoları'nda çekilecek Almanya sahneleriyle birlikte sinemaseverlerle buluşacak. Aralık ayında çekimlerine başlanması planlanan bu duygu yüklü yapım, Fikri Harika Prodüksiyon, Tme Films ve Alman yapım şirketi CAB Film’in ortaklığında gerçekleştiriliyor.

1943 yılında yayınlanan ve Türk edebiyatının en değerli eserlerinden biri olarak kabul edilen Kürk Mantolu Madonna, dokunaklı aşk hikayesiyle sinema dünyasına da damgasını vuracak.

Benzer Haberler
Meyra, Göcek'te deniz ve güneşin keyfini sürüyor! Meyra, Göcek'te deniz ve güneşin keyfini sürüyor!
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evlendi! Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evlendi!
Edis'ten Harbiye Açıkhava'da sürpriz! Yeni şarkısı 'Azar Azar' ilk kez seslendirildi Edis'ten Harbiye Açıkhava'da sürpriz! Yeni şarkısı 'Azar Azar' ilk kez seslendirildi
Hazal Kaya, Edis konserinde kuliste böyle coştu! Hazal Kaya, Edis konserinde kuliste böyle coştu!
Çağatay Ulusoy'dan dev anlaşma Çağatay Ulusoy'dan dev anlaşma
Masumiyet Müzesi'nde Selahattin Paşalı’nın partnerleri belli oldu Masumiyet Müzesi'nde Selahattin Paşalı’nın partnerleri belli oldu
ÇOK OKUNANLAR
'Kızılcık Şerbeti'nde afiş krizi: Sinirden çılgına döndü ve...
  • 14-09-2024 10:33

'Kızılcık Şerbeti'nde afiş krizi: Sinirden çılgına döndü ve...

Yalı Çapkını dizisindeki büyük sır gün yüzüne çıktı: Seyran karakteri meğer çok ünlü bir şarkıcıymış!
  • 14-09-2024 09:31

Yalı Çapkını dizisindeki büyük sır gün yüzüne çıktı: Seyran karakteri meğer çok ünlü bir şarkıcıymış!

Yalı Çapkını'ndan sezona hızlı başlangıç: Seyran ve Ferit yıllar sonra karşı karşıya!
  • 14-09-2024 10:48

Yalı Çapkını'ndan sezona hızlı başlangıç: Seyran ve Ferit yıllar sonra karşı karşıya!

Kadir Ezildi'nin damat bohçası paylaşımı sosyal medyada olay yarattı!
  • 16-09-2024 11:21

Kadir Ezildi'nin damat bohçası paylaşımı sosyal medyada olay yarattı!

Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul'u buluşturan “Sorgu” dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı
  • 13-09-2024 20:52

Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul'u buluşturan “Sorgu” dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı