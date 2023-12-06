Sakla Beni'nin İncila'sı Cemre Baysel'den güldüren paylaşım

Cemre Baysel, Uraz Kaygılaroğlu ve Asude Kalebek'in başrollerini paylaştığı 'Sakla Beni' dizisi, perşembe akşamları Star TV'de izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.

Dizide "İncila" karakterine hayat veren Cemre Baysel, ara sıra setten kareleri sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.

Son olarak, dizinin setinde Naz ile Mete'nin düğün menüsünü fotoğraflayan Baysel, Emir Can İğrek'in "Ali Cabbar" şarkısına gönderme yaparak "Dayan İncila Cabbar" notunu ekledi. Ünlü oyuncunun paylaşımı büyük ilgi gördü.