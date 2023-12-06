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Sakla Beni'nin İncila'sı Cemre Baysel'den güldüren paylaşım

Perşembe akşamları Star TV'de yayınlanan 'Sakla Beni' dizisinde Uraz Kaygılaroğlu ve Asude Kalebek ile başrolleri paylaşan Cemre Baysel, setten yaptığı son paylaşımla izleyicilerini güldürdü.

Sakla Beni'nin İncila'sı Cemre Baysel'den güldüren paylaşım
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-12-2023 17:00

Cemre Baysel, Uraz Kaygılaroğlu ve Asude Kalebek'in başrollerini paylaştığı 'Sakla Beni' dizisi, perşembe akşamları Star TV'de izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.

Dizide "İncila" karakterine hayat veren Cemre Baysel, ara sıra setten kareleri sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.

Son olarak, dizinin setinde Naz ile Mete'nin düğün menüsünü fotoğraflayan Baysel, Emir Can İğrek'in "Ali Cabbar" şarkısına gönderme yaparak "Dayan İncila Cabbar" notunu ekledi. Ünlü oyuncunun paylaşımı büyük ilgi gördü.