Sakla Beni'de Mete, Naz’a kararını söylemeye hazır

16 Kasım Perşembe akşamı ekrana gelecek Sakla Beni’nin yeni bölümünün konusu şöyle;

Mete ile birlikteyken Naz'a yakalanmanın eşiğine gelen İncila, her şeyi mahvedebilecek bir karşılaşmadan kıl payı kurtulur. Aileleri arasındaki sorunlar ve güvensizlikler Naz ve Mete için yeni bir kriz doğururken, sevdiği adamdan ihtiyaç duyduğu desteği göremediğini düşünen Naz, nişanı atarak daha büyük bir krizin kapısını aralar.

Mete karşısına aniden çıkan bu gizemli kıza günden güne daha da bağlanırken, onunla aynı duyguları hisseden İncila, nedenini henüz Mete'ye açıklayamasa da bu aşkın imkansızlığını bilmenin acısını ve çaresizliğini yaşar.

Hayatlarında büyük fırtınalar koparken özel bir günü ve geceyi paylaşan Mete ve İncila'nın aralarındaki aşk daha da alevlenirken, sorunları çözmek için bir araya gelen aile üyelerine yakalanmanın kıyısına gelirler. Naz'a ilişkilerine dair kritik bir kararı açıklamaya hazırlanan Mete, tüm planlarını bozacak saklı bir gerçekle karşı karşı kalır.

Yapımını OGM Pictures’ın, yönetmenliğini Nadim Güç’ün üstlendiği, senaryosunu Armağan Gülşahin ve Nergis Otluoğlu Akoğlu’nun kaleme aldığı dizinin kadrosunda; Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel, Asude Kalebek, Şenay Gürler, Ceyda Düvenci, Nilüfer Açıkalın, Sevinç Erbulak, Gökşen Ateş, Kamil Güler, Nizam Namidar, Sera Tokdemir, Edip Saner, Açelya Devrim Yılhan, Sıla Korkmaz, Emine Umar ve Tamer Levent gibi birbirinden başarılı ve renkli isimler yer alıyor.





Sakla Beni, 16 Kasım Perşembe 20.00’de Star’da.