Sakla Beni dizisine Yalı Çapkını’ndan transfer…

OGM Pictures imzası taşıyan "Sakla Beni" dizisi, Star TV ekranlarında her geçen hafta reytinglerini artırarak izleyiciyi ekran başına çekiyor. Perşembe akşamları yayınlanan dizi, geçen hafta ilk defa 6 reytinge ulaşarak dikkat çekti. Dizinin hikayesi, yönetmenliğini Nadim Güç'ün üstlendiği ve Armağan Gülşahin ile Nergis Otluoğlu Akoğlu tarafından kaleme alındı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bu hafta dizide yeni bir karakter olan Kadir, geçen sezon "Yalı Çapkını" dizisinden ayrılan ve daha önce başka projelerde yer alan genç kuşağın başarılı ismi Baran Bölükbaşı tarafından canlandırılacak. Kadir'in İncila (Cemre Baysel) ile partner olmasıyla diziye yeni bir dinamizm katılacak ve olaylar iyice karmaşık bir hal alacak.

Dizinin geniş kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek'e ek olarak Şenay Gürler, Ceyda Düvenci, Nilüfer Açıkalın, Sevinç Erbulak, Gökşen Ateş, Kamil Güler, Nizam Namidar, Sera Tokdemir, Edip Saner, Açelya Devrim Yılhan, Sıla Korkmaz, Emine Umar ve Tamer Levent gibi önemli isimler de yer alıyor.