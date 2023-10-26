Sakla Beni dizisi perşembe reytinglerini alt üst edecek

Başarılı oyuncular Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek, Star TV'nin göz dolduran yeni dizisi "Sakla Beni"de başrolde. Naz, Mete ve İncila'nın çarpıcı hikayesi yakında ekranlarda olacak. Peki, dizinin ilk gösterim tarihi ne zaman?

Dizinin Tanıtımları Büyük İlgi Görüyor

"Sakla Beni", tanıtımlarının ardından izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı.

2 Kasım Perşembe Sakla Beni Star TV'de!

Dizi, Naz, Mete ve İncila'nın dokunaklı hikayesini izleyicilere sunacak ve 2 Kasım Perşembe akşamı Star TV'de prömiyer yapacak.

Başarılı Oyuncular Rol Alıyor

Dizide Mete karakterine Uraz Kaygılaroğlu, Naz karakterine Asude Kalebek ve İncila karakterine Cemre Baysel can veriyor.

Dizi Kadrosu Kimlerden Oluşuyor?

OGM Pictures tarafından üretilen dizinin yönetmen koltuğunda Nadim Güç otururken, senaryosunu Armağan Gülşahin ve Nergis Otluoğlu Akoğlu yazdı. Dizinin oyuncu kadrosunda ise; Şenay Gürler, Ceyda Düvenci, Nilüfer Açıkalın, Sevinç Erbulak, Gökşen Ateş, Kamil Güler, Nizam Namidar, Sera Tokdemir, Edip Saner, Açelya Devrim Yılhan, Sıla Korkmaz, Emine Uyar ve Tamer Levent gibi tanınmış isimler bulunuyor.

Dizi Ne Anlatıyor?

Mete ve Naz, varlıklı ve etkili ailelerinin en değerli varlıklarıdır. İkisi de ayrıcalıklı bir yaşantının içerisinde büyümüştür. Çocukluklarından itibaren ailelerinin verdiği sözlerle şekillenen hayatları, bugün birbirlerine olan bağlılıklarıyla evliliğe doğru ilerlemektedir. Ancak, Naz'ın hayatındaki sadık hizmetlisi İncila'nın Mete ile karşılaşması, Mete'nin hayata bakışını derinden sarsar. Bu beklenmedik karşılaşma, Naz'ın inatla yazmaya çalıştığı bu hikayeyi tamamen değiştirip, Mete'nin gerçek aşkını bulmasına vesile olabilecek mi?

Üçüncü Tanıtımda Ne Oldu?

Son tanıtımda, Naz'ın Mete'ye yönelik "Dönerse benimdir" sözü izleyenlerin ilgisini çekti. Merakla beklenen "Sakla Beni" 2 Kasım Perşembe Star TV'de olacak!