Sakla Beni 2. bölüm fragmanı! Sakla beni izlendi mi? İşte reyting sonuçları

Televizyon dünyasının yeni gözdesi "Sakla Beni", Star TV ekranlarında başlangıç bölümü ile izleyici karşısına çıktıktan sonra, hayranları şimdiden gelecek bölüm için heyecanla beklemeye başladı. Dizi, Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek gibi isimlerin performanslarıyla ilk bölümde reytingleri alt üst etti. Yeni bölüm beklentisiyle dolu izleyiciler, fragman arayışlarını internet ortamına taşıdılar.

"Sakla Beni"nin İlk Bölümünde Yaşananlar

İlk Bölümün Ardından "Sakla Beni" İçin İkinci Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

Star TV'nin büyük bir merakla takip edilen dizisi "Sakla Beni", oyuncu kadrosunun ustalıklı performansları ile dikkat çekmeye devam ediyor. İlk bölümde ekranlara gelen sürükleyici olaylar, gelecek hafta izleyeceğimiz sahneler için beklentiyi daha da arttırdı. Bu merakla beklenen yeni bölüm fragmanına dair detaylar ve linkler, izleyicilerin sıkça ziyaret ettiği web adreslerinde yerini buldu.

"Sakla Beni"nin İkinci Bölüm Fragmanı Ne Zaman Yayınlanacak?

Star TV'nin Fenomen Dizisi "Sakla Beni"nin Yeni Fragmanı İçin Geri Sayım Başladı

"Sakla Beni"nin her Perşembe akşamı izleyicisiyle buluşacak olan yeni bölümleri, merakla bekleniyor. İlk bölümün reyting başarısı sonrasında, ikinci bölüm fragmanı için gözler Star TV'nin sosyal medya hesaplarına ve resmi web sayfasına çevrildi. İkinci bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı; fakat bekleyiş devam ederken, fragman yayınlandığında aşağıdaki linkten erişilebilecek.

Star TV "Sakla Beni" İkinci Bölüm Fragmanı

"Sakla Beni" Dizisinin Konusu ve Oyuncu Kadrosu

"Sakla Beni"nin Hikayesi ve Parlayan Yıldızlar

"Sakla Beni", zengin ve etkili ailelerin çocukları olan Mete ve Naz'ın hikayesini konu alıyor. İki genç de hayatları boyunca her istediklerini elde etmeyi başarmıştır. Ancak Naz'ın yanında büyüyen ve onun hizmetkarı olarak kalan İncila'nın, Mete ile beklen