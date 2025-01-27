“Şakir Paşa Ailesi Skandallar ve Mucizeler” dizisine Eda Ece geliyor!

MedYapım’ın iddialı projesi “Şakir Paşa Ailesi Skandallar ve Mucizeler”, setinde yaşanan yangın sonrası bu akşam yeni bölümüyle ekranlara dönüyor. Seyircinin heyecanla takip ettiği dizinin hikâyesi, Hande Altaylı’nın usta kaleminden çıkarken, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

“Şakir Paşa Ailesi Skandallar ve Mucizeler” dizisine Eda Ece geliyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-01-2025 17:37

Yeni yayın döneminde zaman atlamasıyla izleyici karşısına çıkacak dizide, karakterlerde önemli değişiklikler yaşanıyor. Ailenin yetenekli çocuklarından ressam Aliye Berger’i artık Hazal Kaya canlandıracak. Diğer bir önemli isim ise ünlü ressam Fahrelnissa Zeyd karakterine hayat verecek olan Eda Ece. Beyaz teniyle rolüne uygun görülen Ece, karakterin özüne sadık kalmak adına saçlarını siyaha boyatacak.

Fahrelnissa Zeyd’in çocukluk dönemine ise genç oyuncu Zeynep Ebrar Karaca hayat verecek. Yapım ekibi, karakter geçişlerinde detaylı bir uyum sağlamaya özen gösterdi.

Bu sezon 16 ila 18 bölüm olarak planlanan dizide, geçmişle geleceğin kesiştiği anlar ve aile içindeki büyük sırlar izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Yeni bölümler için heyecan dorukta! “Şakir Paşa Ailesi” bu akşam yine unutulmaz bir bölümle saat 20.00’de sizlerle

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