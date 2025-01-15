“Şakir Paşa Ailesi” dizisine Hazal Kaya geliyor!

Usta yapımcı Fatih Aksoy’un büyük titizlikle hazırladığı ve Hande Altaylı’nın kaleme aldığı “Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar” dizisi, sürpriz gelişmeleriyle gündemde kalmaya devam ediyor. Büyükada’da kurulan platoda çıkan yangın nedeniyle çekimlere ara verilmiş olsa da, dizi ekibi Kartal’daki yeni platoda yoğun bir çalışma temposuyla projeyi izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Diziye katılacak yeni isim ise heyecan uyandırdı. Ünlü oyuncu Hazal Kaya, Türkiye’nin ilk kazıma ve oyma gravür sanatçılarından Aliye Berger’i canlandırmak için Fatih Aksoy’dan teklif aldı. Kaya’nın bu ikonik rolü heyecanla kabul ettiği öğrenildi.

Aliye Berger’in çocukluk dönemini Azra Aksu’nun oynadığı dizide, Hazal Kaya’nın Berger’in sanatsal başarılarını ve hayat hikâyesini canlandıracak olması, projeye farklı bir derinlik katacak. Kariyerinde güçlü kadın karakterlere hayat vermesiyle tanınan Kaya, bu rolle izleyicilerden büyük ilgi görecek gibi görünüyor.

Öte yandan, yangın sonrası oluşan 50 milyon TL’lik zarar nedeniyle aksayan çekimlerin hızla tamamlanması için ekip üç vardiya çalışıyor. Merakla beklenen yeni bölümün, olaylı geçen hazırlık sürecine rağmen en kısa sürede seyirciyle buluşması planlanıyor.

“Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar”ın büyülü atmosferine Hazal Kaya’nın katılması, diziyi şimdiden yılın en çok konuşulan projelerinden biri haline getirdi!