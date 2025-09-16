Sakıncalı'nın Oyuncu Kadrosu Tamamlandı, Çekimler Başladı

Başrollerini Özge Özpirinçci ve Salih Bademci’nin üstlendiği dizide; Cem Bender, Nihal Yalçın, Olgun Toker, Berk Bakioğlu, Asiye Dinçsoy, Lidya Atlik,Seray Özkan, Miray Akay,Beyti Engin, Özgür Cem Tuğluk, Aslı Omağ,Ali Mavi Yücel ve Gurur Çiçekoğlu gibi usta ve genç kuşağın başarılı isimleri bir araya geliyor.

“Sakıncalı”, çocuğunu kaybettikten sonra hayata karşı dimdik duran Süreyya’nın adalet ve intikam uğruna verdiği çarpıcı mücadeleyi konu alıyor. Öfke, kayıp ve dayanışmanın iç içe geçtiği bu hikâye; güçlü bir kadının yeniden doğuşunu ekrana taşıyor.

Yönetmen koltuğunda Arda Sarıgün’ün oturduğu dizinin senaryosunu ise başarılı kalemiyle Ayça Üzüm yazıyor.

“Sakıncalı”, yakında NOW’da.