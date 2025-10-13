Sakıncalı'nın Afişi Yayınlandı!

NOW ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, Gold Film imzalı “Sakıncalı”nın merakla beklenen afişi yayınlandı.

Yayın Tarihi : 13-10-2025 16:43

NOW ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, Gold Film imzalı “Sakıncalı”nın merakla beklenen afişi yayınlandı. Dizinin başrolleri Özge Özpirinçci ve Salih Bademci’nin yer aldığı afişte “Annelikten büyük cinnet yoktur” yazısı özellikle dikkat çekti.

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle şimdiden büyük merak uyandıran dizide Özge Özpirinçci ve Salih Bademci’ye; Cem Bender, Nihal Yalçın, Olgun Toker, Berk Bakioğlu, Asiye Dinçsoy, Beyti Engin,Lidya Atlik, Seray Özkan, Umay Anadolu, Özgür Cem Tuğluk, Miray Akay, Aslı Omağ, Ali Mavi Yücel ve Gurur Çiçekoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncular eşlik ediyor.

Dizi, çocuğunu kaybettikten sonra hayata tutunmaya çalışan Süreyya’nın (Özge Özpirinçci) adalet ve intikam mücadelesini konu alıyor. Kayıp, öfke ve dayanışma duygularının iç içe geçtiği bu yolculuk, güçlü bir kadının yeniden doğuşunu ekrana taşıyacak.

Yönetmen koltuğunda Arda Sarıgün’ün oturduğu, senaryosunu ise Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı “Sakıncalı”, çok yakında NOW’da.

