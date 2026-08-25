Bülent Ersoy'dan Kuşadası Tartışmasına Sert Yanıt! "Haddini Bilmeyene Haddini Bildirdim"

Türk sanat müziğinin Divası Bülent Ersoy Kuşadası amfi tiyatroda gerçekleşen konserinde yaşanan gecikme tartışmasının ardından suskunluğunu bozdu. Konser alanındaki gecikmeye tepki gösteren bir izleyiciyle girdiği diyalogla gündeme gelen usta sanatçı kişisel sosyal medya hesabından detaylı bir açıklama yayınladı. Ciddi sağlık sorunları yaşamasına rağmen binlerce sevenini yalnız bırakmamak adına sahneye çıktığını vurgulayan Ersoy kendisine yöneltilen eleştirilere ve gösterilen tepkilere adeta ateş püskürdü.

Başımda 4 Doktor Ve 2 Hemşireyle 3 Torba Serum Aldım

Kuşadası konserinde yaşanan gecikmenin perde arkasını tüm açıklığıyla paylaşan Bülent Ersoy sahne öncesinde çok ağır bir sağlık süreci atlattığını ifade etti. Konser alanının kulisinde tedavi gördüğünü belirten Diva başucunda dört doktor ve iki hemşirenin nöbet tuttuğunu vücuduna üç torba serum takıldığını açıkladı. Yaklaşık 3 bin kişilik amfi tiyatroyu dolduran müzikseverleri mağdur etmemek adına tüm hayati riskleri göze aldığını belirten Ersoy sağlığını tamamen hiçe sayarak performans sergilediğinin altını çizdi.

Verdiğim Cevap Saygısızlık Değil Haddini Bildirmektir

Konser öncesinde organizasyon ekibi tarafından amfi tiyatrodaki seyircilere serum tedavisi sebebiyle gecikme yaşanacağına dair resmi anons yapıldığını belirten Diva tüm bu çabaya rağmen bir seyircinin "Nerede kaldınız saat kaç farkında mısınız?" şeklindeki bağırışlarına sert tepki gösterdi. Sahneden verdiği yanıtı savunan ve geri adım atmayan usta sanatçı sosyal medya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Üç bin kişinin bana değer vererek izlemeye geldikleri bu gecede onların hayal kırıklığına uğramaması adına sağlıkla ilgili tüm riskleri göze alarak sahneye çıkan bendenize (...) 'Saat kaç oldu farkında mısın?' diyen bir kişiye verdiğim cevap bir saygısızlık değil haddini bilmeyene haddini bildirmek değil midir?"

Kuşadası'ndaki amfi tiyatroyu tıklım tıklım dolduran hayranlarının yoğun sevgisi eşliğinde konserini tamamlayan Bülent Ersoy'un bu açıklamaları sosyal medyada ve magazin dünyasında geniş bir yankı buldu. Takipçilerinin büyük bir kısmı usta sanatçıya geçmiş olsun dileklerini ileterek profesyonelliğini takdir etti.