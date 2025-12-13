"Sahtekârlar" Dizisine Sürpriz Transfer

NOW TV'de yayınlanan Ay Yapım imzalı "Sahtekârlar" dizisine sürpriz bir transfer yapıldı. Genç oyuncu Nazlıcan Demir, dizinin 10. bölümünden itibaren Uğur Aslan'ın kızı Cansu rolüyle kadroda yer alacak.

Yayın Tarihi : 13-12-2025 18:00

NOW'un, Ay Yapım imzalı iddialı dizisi "Sahtekârlar", pazar akşamları seyirciyi ekran başına toplamaya devam ederken, kadrosuna sürpriz bir isim kattı. Dizinin oyuncu kadrosuna başarılı genç oyuncu Nazlıcan Demir dahil oldu.

Hangi Rolle Geliyor?

Senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğlu'nun üstlendiği yapıma katılan Nazlıcan Demir, dizide Cansu karakterine hayat verecek.

Nazlıcan Demir, dizinin 10. bölümünden itibaren izleyici karşısına çıkacak ve Önder'in (Uğur Aslan) kızı olarak hikayeye dahil olacak.

  • Nazlıcan Demir'in Son Projesi: Genç oyuncu, "Sahtekârlar" dizisinden önce son olarak Netflix'in 8 bölümlük Mor Işıklar dizisinde Murat Cemcir'in kızını canlandırmıştı.

