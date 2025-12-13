"Sahtekârlar" Dizisine Sürpriz Transfer

NOW'un, Ay Yapım imzalı iddialı dizisi "Sahtekârlar", pazar akşamları seyirciyi ekran başına toplamaya devam ederken, kadrosuna sürpriz bir isim kattı. Dizinin oyuncu kadrosuna başarılı genç oyuncu Nazlıcan Demir dahil oldu.

Hangi Rolle Geliyor?

Senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğlu'nun üstlendiği yapıma katılan Nazlıcan Demir, dizide Cansu karakterine hayat verecek.

Nazlıcan Demir, dizinin 10. bölümünden itibaren izleyici karşısına çıkacak ve Önder'in (Uğur Aslan) kızı olarak hikayeye dahil olacak.