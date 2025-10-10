‘Sahtekarlar’ Yeni Tanıtım Yayınlandı

Başrollerinde Burak Deniz ve Hilal Altınbilek’in yer aldığı, Sema Ergenekon’un senaryosunu yazdığı, Ali Bilgin ile Beste Sultan Kasapoğulları’nın yönetmenliğini üstlendiği Ay Yapım’ın yeni dizisi ‘Sahtekarlar’, sürükleyici, heyecan dolu hikayesiyle 12 Ekim’de NOW’da izleyicilerle buluşuyor. İlk bölümden paylaşılan yeni tanıtımda mesleği olan avukatlıkta bazı numaralara başvurmak için yeni bir kişi arayışında olan Ertan, Asya’yı gördüğü anda onun aradığı kişi olduğunu anlıyor. Diğer tarafta ise Hidayet Kadir’den bir an evvel kızını kendisine getirmesini istiyor. Asya için ‘Bu kız on numara bir sahtekar’ cümlesini kuran Ertan, onu bu işbirliğine ikna etmeye çalışıyor.

“Bu hikayede herkes sahtekar” sözünden yola çıkan ve yeni sezonda çok konuşulacak projelerden olmaya aday dizide, bir tarafta baba-oğul avukat olan ve mesleklerinde kimi zaman bazı numaralara başvuran Kadir (Haluk Bilginer) ve Ertan (Burak Deniz) ile diğer tarafta zor şartlarda yaşayan ve ailesine bakmak için türlü oyunların içine giren Asya’nın (Hilal Altınbilek) hikayesi anlatılıyor.

‘Sahtekarlar’, 12 Ekim’de NOW’da başlıyor!