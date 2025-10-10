‘Sahtekarlar’ Yeni Tanıtım Yayınlandı

Ay Yapım imzalı, yeni sezonun iddialı dizisi ‘Sahtekarlar’, 12 Ekim Pazar günü NOW’da seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Hilal Altınbilek ve Burak Deniz’in başrollerini paylaştığı dizinin ilk bölümünden dikkat çeken yeni tanıtım yayınlandı.

‘Sahtekarlar’ Yeni Tanıtım Yayınlandı
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 10-10-2025 12:39

Başrollerinde Burak Deniz ve Hilal Altınbilek’in yer aldığı, Sema Ergenekon’un senaryosunu yazdığı, Ali Bilgin ile Beste Sultan Kasapoğulları’nın yönetmenliğini üstlendiği Ay Yapım’ın yeni dizisi ‘Sahtekarlar’, sürükleyici, heyecan dolu hikayesiyle 12 Ekim’de NOW’da izleyicilerle buluşuyor. İlk bölümden paylaşılan yeni tanıtımda mesleği olan avukatlıkta bazı numaralara başvurmak için yeni bir kişi arayışında olan Ertan, Asya’yı gördüğü anda onun aradığı kişi olduğunu anlıyor. Diğer tarafta ise Hidayet Kadir’den bir an evvel kızını kendisine getirmesini istiyor. Asya için ‘Bu kız on numara bir sahtekar’ cümlesini kuran Ertan, onu bu işbirliğine ikna etmeye çalışıyor. 

“Bu hikayede herkes sahtekar” sözünden yola çıkan ve yeni sezonda çok konuşulacak projelerden olmaya aday dizide, bir tarafta baba-oğul avukat olan ve mesleklerinde kimi zaman bazı numaralara başvuran Kadir (Haluk Bilginer) ve Ertan (Burak Deniz) ile diğer tarafta zor şartlarda yaşayan ve ailesine bakmak için türlü oyunların içine giren Asya’nın (Hilal Altınbilek) hikayesi anlatılıyor.

‘Sahtekarlar’, 12 Ekim’de NOW’da başlıyor!

Benzer Haberler
“Veliaht” Dizisinin Afişi Cannes Sokaklarında! Akın Akınözü ve Serra Arıtürk Fransa Yolcusu “Veliaht” Dizisinin Afişi Cannes Sokaklarında! Akın Akınözü ve Serra Arıtürk Fransa Yolcusu
Uzak Şehir Setinden Yeni Görüntüler Var! Nare’den Fotoğraflar Geldi Uzak Şehir Setinden Yeni Görüntüler Var! Nare’den Fotoğraflar Geldi
Murat Yıldırım ve Cemre Baysel, 'Güller ve Günahlar'ı Anlattı: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel, 'Güller ve Günahlar'ı Anlattı: "Her Saniyesinde..."
Kızılcık Şerbeti’ne Yeni Bir İsim Geliyor! “Seda” Karakteri Seyirciyle Buluşuyor Kızılcık Şerbeti’ne Yeni Bir İsim Geliyor! “Seda” Karakteri Seyirciyle Buluşuyor
'Eşref Rüya' Setinde Fanlardan Yoğun İlgi 'Eşref Rüya' Setinde Fanlardan Yoğun İlgi
Eşref Tek Kalabalığa Yakalandı! Sette Hayran İzdihamı Eşref Tek Kalabalığa Yakalandı! Sette Hayran İzdihamı
ÇOK OKUNANLAR
Kral Kaybederse Ekibinde Sürpriz Ayrılık!
  • 06-10-2025 16:22

Kral Kaybederse Ekibinde Sürpriz Ayrılık!

Hande Erçel ve Metin Akdülger’den “İki Dünya Bir Dilek” Müjdesi!
  • 09-10-2025 17:00

Hande Erçel ve Metin Akdülger’den “İki Dünya Bir Dilek” Müjdesi!

Eşref Tek Kalabalığa Yakalandı! Sette Hayran İzdihamı
  • 08-10-2025 16:02

Eşref Tek Kalabalığa Yakalandı! Sette Hayran İzdihamı

Son Dakika! Ünlü İsimlere Şok Uyuşturucu Operasyonu
  • 08-10-2025 09:22

Son Dakika! Ünlü İsimlere Şok Uyuşturucu Operasyonu

Hadise İfadesinde Aylık Gelirini Açıkladı!
  • 09-10-2025 18:07

Hadise İfadesinde Aylık Gelirini Açıkladı!