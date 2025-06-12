Sahra Işık Anne Oldu: Oğluna “Pamir” İsmini Verdi

Sahra Işık anne oldu. İdris Aybirdi ile evli olan ünlü isim, oğullarına “Pamir” adını verdi.

Sahra Işık Anne Oldu: Oğluna “Pamir” İsmini Verdi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-06-2025 16:16

Emekli voleybolcu Sahra Işık, anne olmanın heyecanını yaşıyor. 2019 yılında iş insanı İdris Aybirdi ile dünyaevine giren ünlü isim, ilk kez anne olmanın mutluluğunu sevenleriyle paylaştı.

Evliliklerini Kurtarmışlardı

Geçtiğimiz yıl boşanma aşamasına gelen çift, ilişkilerine bir şans daha vererek birlikte terapiye gitmişti. Bu süreçte evliliklerini yeniden inşa eden Sahra Işık ve İdris Aybirdi, ailelerini büyütme kararı aldı.

Bebeklerine “Pamir” İsmini Verdiler

Uzun zamandır ebeveynlik heyecanı yaşayan çiftin bebekleri geçtiğimiz günlerde dünyaya geldi. Sahra Işık ile İdris Aybirdi, oğullarına “Pamir” adını verdi. Aileye katılan minik Pamir, çiftin ilişkisine taze bir başlangıç ve büyük bir sevinç getirdi.

Hem Sporcu Hem Anne

Türkiye voleybolunun tanınan isimlerinden biri olan Sahra Işık, profesyonel kariyerinin ardından katıldığı televizyon programlarıyla da geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Şimdi ise hayatının en özel rollerinden birini, anneliği deneyimliyor.

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