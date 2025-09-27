Sahnedeki kavga olay oldu: Reyhan Karaca’dan Burak Kut açıklaması

Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca, katıldığı bir programda meslektaşı Burak Kut ile yaşadığı tartışmayı ilk kez anlattı. Karaca’nın yıllar önce sahnede başlayan olayları tüm detaylarıyla paylaşması sosyal medyada gündem oldu.

Sahnede başlayan gerginlik

Akşam Gazetesi’nin haberine göre program sunucusu, “Burak Kut sizin sesinizden şarkıya girip sizi bastırmaya çalışmış ve bu yüzden küsmüşsünüz” sözlerini dile getirdi. Bunun üzerine Reyhan Karaca, yaşananları şu sözlerle aktardı:



“Aynı mekânda sahneye çıkıyoruz. İkili şarkılar söylüyoruz, hatta ‘Burak ve Reyhan’ diye bir albüm planlanıyordu. O gün Burak’ın babası vefat etmişti, biz de alttan alıyorduk. Ancak sahneye çıktığında birden bambaşka birine dönüştü. Bağırıyor, mikrofonu elimden çekiyor, benim tonumdan şarkılar söylemeye başlıyor. İki yaptı, üç yaptı, dört yaptı, sonunda sinirlendim ve sahneyi terk ettim.”

Kuliste yaşanan olaylar

Karaca, sahneden ayrıldıktan sonra kuliste tansiyonun daha da yükseldiğini söyledi:

“Camları, kapıları indirdim. ‘Niye takılıyorsun, şaka yaptım’ dedi. ‘Sen bana böyle şaka yapamazsın’ dedim. Çok sinirlendim, ağzıma geleni söyledim, bir de sandalye fırlattım. Burak kafasını eğdi, sandalye duvara çarpıp kırıldı. O sırada Kenan Doğulu camdan atladı.”

“Şimdi gülüp geçiyoruz”

Yaşanan olayların ardından uzun süre görüşmediklerini söyleyen Reyhan Karaca, bugün Burak Kut ile aralarının gayet iyi olduğunu belirtti:

“Şimdi can ciğer kuzu sarmasıyız. Hâlâ konuşuyor, gülerek ‘neler yapmışız’ diyoruz.”