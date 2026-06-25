Sahnede Duygusal Patlama! Sibel Can İzmir Konserinde Gözyaşlarına Boğuldu

Türk sanat müziği ve fantezi müziğin güçlü sesi Sibel Can, Ege turnesi kapsamında önceki gün İzmir'de verdiği konserde kelimenin tam anlamıyla duygusal bir patlama yaşadı. Şarkılarıyla açık hava tiyatrosunu dolduran binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşatan ünlü sanatçı repertuvarındaki efkarlı bir eseri seslendirdiği sırada gözyaşlarına hakim olamadı.



Şarkı Söylerken Ağlamaya Başladı

Sibel Can, İzmir'de verdiği konserde duygusal anlar yaşadı. Şarkılarını söylerken gözyaşlarına hakim olamayan ünlü sanatçı, sahnedeki samimi halleriyle izleyenleri de duygulandırdı. pic.twitter.com/VFHPSTkmtd — BionTV Magazin (@bionmedya) June 25, 2026

Sahnelerin en deneyimli ve profesyonel isimlerinden biri olan Sibel Can konserin ortalarına doğru seslendirdiği duygusal bir parçada adeta içine attığı tüm duyguları dışarı vurdu. Şarkının sözlerine kapılarak bir anda hıçkırıklara boğulan ve ağlamaya başlayan ünlü sanatçı şarkıyı tamamlamakta güçlük çekti.

Sahnedeki bu son derece samimi ve savunmasız tavırları seyircileri de derinden etkiledi. Sibel Can'ın ağladığını gören İzmirli hayranları, sanatçıyı dakikalarca alkışlayarak ona moral verdi. Konserde yaşanan o hüzünlü ve dev anlar, hayranlarının cep telefonu kameraları tarafından kaydedilerek sosyal medyada büyük ilgi gördü.