Volkan Konak’ın Kızından Yürek Yakan Babalar Günü

Volkan Konak’ın ailesi Babalar Günü’nde duygusal anlar yaşadı. Küçük kızının söylediği “Bana Bir Masal Anlat Baba” şarkısı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Volkan Konak’ın Kızından Yürek Yakan Babalar Günü
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-06-2026 15:29

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak’ın vefatının ardından ailesi bu Babalar Günü’nü oldukça duygusal ve hüzünlü geçirdi. 31 Mart 2025’te KKTC’de sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden sanatçı 58 yaşında hayata veda etmişti.

Bu kaybın ardından geçen süreye rağmen, ailesi için acı hâlâ taze. Babalar Günü de bu özlemi daha da görünür hale getirdi.

Sosyal Medyada Duygulandıran Video

Sanatçının eşi Selma Konak sosyal medya hesabından oldukça duygusal bir video paylaştı. Bu video kısa sürede çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı ve büyük yankı uyandırdı.

Videoda en dikkat çeken an ise çiftin en küçük kızının babası için söylediği “Bana Bir Masal Anlat Baba” şarkısı oldu. Küçük kızın sesi ve duygusu izleyenleri adeta derinden etkiledi.

Küçük Bir Kızın Büyük Özlemi

Videoda yer alan o anlar aslında sadece bir şarkı performansı değil, aynı zamanda bir özlem ifadesiydi. Babasına duyduğu sevgiyi şarkıyla anlatan küçük kız izleyenlerin yüreğine dokundu.

Sosyal medyada birçok kişi bu görüntüler için “kelimeler yetmez” yorumunu yaptı. Çünkü sahnedeki en saf duygu bir çocuğun babasına olan özlemi olarak ekranlara yansıdı.

Selma Konak’tan Anlamlı Paylaşım

Selma Konak da bu özel videoyu paylaşırken duygusal bir not ekledi. Kısa ama anlamlı mesajında “Harika ve fedakar babalar, gününüz kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Bu sözler hem eşine duyduğu sevgiyi hem Babalar Günü’nün taşıdığı anlamı daha da derinleştirdi.

Sosyal Medyada Geniş Yankı

Paylaşım yayınlandıktan kısa süre sonra sosyal medyada geniş bir yankı buldu. Binlerce kişi videoyu izleyip yorum yaptı. Özellikle Volkan Konak’ın sevenleri bu anların çok duygusal olduğunu ifade etti. Birçok kişi için bu video sadece bir Babalar Günü paylaşımı değil bir veda ve özlem hatırlatması oldu.

Volkan Konak’ın yokluğu ailesi için hâlâ çok büyük bir boşluk. Babalar Günü gibi özel günler ise bu boşluğu daha da derin hissettiriyor. Küçük kızın söylediği şarkı da aslında bu özlemin en saf hali olarak hafızalara kazındı.

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