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Şahin Irmak'tan sevenlerini endişelendiren mesajlar

Ünlü oyuncu Şahin Irmak, son günlerde sosyal medya üzerinden paylaştığı depresif mesajlarla sevenlerini endişelendirdi.

Şahin Irmak'tan sevenlerini endişelendiren mesajlar
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-09-2023 12:08

Dün yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Şahin Irmak, Kısmet dizisinde adının geçmesiyle birlikte peş peşe hayata karşı umutsuzluğunu ifade eden mesajlar paylaştı. Oyuncu önce siyah bir arka plan üzerine, "Artık her şey için mücadele etmekten çok yoruldum! Ama çok!" yazdı. Ardından "Her şeyin anlamını yitirdiği koca bir kara delik. İçine girip kaybolmak" mesajını paylaştı.

 

Daha sonra Irmak, "Şimdi ölüm bile yetmiyor. Acılarımızı tartmaya dostlar… Alıngan bir sahili pinekliyorlar…. Bir merhabayı bıçaklar gibi artık selamlaşmalar… Değişen ben değilim. Dönüşen savaş… Artık zaman bile yetmiyor yaşadığımızı sanmaya…" şeklinde bir şiir yazdı.

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