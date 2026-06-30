Sahilde Manifest Esintisi! Hilal Yelekçi Bikinili Tatil Pozlarıyla Sosyal Medyayı Salladı

Son dönemin en popüler, hit şarkılarıyla listeleri altüst eden ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan Manifest grubunun güzelliği ve tarzıyla dikkat çeken üyesi Hilal Yelekçi yoğun geçen konser turnelerinin ardından çıktığı yaz tatilinden paylaşımlarına tam gaz devam ediyor. Sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerden biri olan güzel şarkıcı bu kez cesur plaj tarzıyla magazin gündeminin üst sıralarına yerleşti.

Deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran ünlü ismin tatil albümüne eklediği son kareler dijital dünyada adeta bir beğeni tsunamisi yarattı.

Plajda Çabasız Şıklık ve Doğal Zarafet

Müzik sahnelerindeki iddialı kostümleri ve güçlü vokal performansının yanı sıra günlük hayatındaki duru güzelliğiyle de adından söz ettiren Hilal Yelekçi deniz kenarında objektif karşısına geçti.

Kusursuz fiziğini gözler önüne seren iddialı bikinisiyle güneş banyosu yapan güzel şarkıcı bronz teni ve doğal saçlarıyla yaz enerjisini sonuna kadar yansıttı.

Manifest grubunun başarılı üyesi Hilal Yelekçi deniz kenarında güneşlendiği o keyifli anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Güzel şarkıcının peş peşe yayınladığı iddialı bikinili kareleri Instagram'da kısa sürede yüz binlerce beğeni ve yorum toplayarak gecenin en çok konuşulan magazin olaylarından biri oldu.

Manifest Hayranlarından Övgü Yağmuru

Hilal Yelekçi'nin kendine has enerjisini yansıtan bu sahil pozları grubun sadık fanları ve magazin takipçileri tarafından kelimenin tam anlamıyla mesaj yağmuruna tutuldu. Güzel yıldızın fotoğraflarının altına fit görüntüsüne ve doğallığına vurgu yapan binlerce övgü dolu yorum bırakıldı.



