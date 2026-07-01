Las Vegas Gelini Yasemin Allen Parmağındaki Servetle Düşman Çatlattı!

Yasemin Kay Allen geçtiğimiz aylarda attığı radikal imza sonrası bu kez parmağındaki parıltıyla gündemin zirvesine oturdu. Kamuoyunda Amerikalı Aynasız lakabıyla tanınan eski FBI ajanı Erdal Kaya'yla yaşadığı bir dargın bir barışık aşkı Las Vegas'ta sessiz sedasız, masalsı bir nikahla taçlandıran güzel oyuncunun son paylaşımı internet dünyasında adeta bir tsunami etkisi yarattı.

Sosyal medya hesabından günlük hayatına dair paylaştığı son karede parmağındaki alyansı gözler önüne seren çiçeği burnunda gelinin yüzüğü kısa sürede magazin kulislerinin en çok konuşulan gizemi haline geldi.

Parmağında Tam 600 Bin TL Taşıyor!

Evlilik sonrası paylaşımlarına hız kesmeden devam eden ve mutluluğu yüzünden okunan Yasemin Allen bugün Instagram hesabından yaptığı yeni bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Güzel yıldızın doğal stiliyle verdiği poza parmağında ışıldayan göz alıcı tektaş ve evlilik yüzüğü damga vurdu.

Yeni evli güzel oyuncu Yasemin Allen'ın bugünkü sosyal medya paylaşımında dikkat çeken yüzüğünün değeri kısa sürede merak konusu oldu. Magazin kulislerinde kulaktan kulağa yayılan iddialara göre eski FBI ajanı Erdal Kaya'nın eşine düğün hediyesi olarak seçtiği bu özel tasarım yüzüğünün değerinin yaklaşık 600 bin TL olduğu ileri sürüldü.

"Ben Evliyim Hissi Birkaç Ay Sonra Dank Ediyor!"

Geçtiğimiz günlerde seçkin bir davette ilk kez evliliği hakkında samimi itiraflarda bulunan ünlü oyuncu parmağındaki yüzük kadar yaptığı tatlı açıklamalarla da kalpleri fethetmişti. Evliliğin kendisine kattığı huzuru çabasız bir dille anlatan Allen o röportajında şu ifadelere yer vermişti:

"Ben evliyim hissi insana birkaç ay sonra dank ediyor. Zamanla içinize işleyen, hissettiğiniz bir şey haline geliyor. O gerçekten çok güzel bir his. Hayatı paylaşmak çok hoş bir şey. Erdal ile birbirimize çok benziyoruz. En önemlisi de kedilerimle çok iyi anlaşması beni inanılmaz sevindiriyor."

Sosyal Medya "Aynasız Gelini"ni Konuşuyor!

600 bin TL'lik servet değerindeki yüzüğün iddiaları X (Twitter) ve Instagram magazin sayfalarına düşer düşmez hayranları ve takipçileri tarafından kelimenin tam anlamıyla yorum yağmuruna tutuldu. Erdal Kaya'nın bu şık jestine ve Yasemin Allen'ın zarafetine dünyanın dört bir yanından övgüler geldi.