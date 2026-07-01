Melisa Tapan Sabancı: "En Yakın Arkadaşımın Kısmetini Kapıyoruz!"

Sakıp Sabancı'nın torunu Melisa Tapan Sabancı, Kaan Turgut Özal ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı.

Melisa Tapan Sabancı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-07-2026 12:09

Türkiye'nin en köklü ve saygın ailelerinden Sabancı ve Özal ailelerinin üçüncü kuşak temsilcileri geçtiğimiz günlerde magazin basınının radarına takılmıştı. Merhum iş insanı Sakıp Sabancı'nın torunu Melisa Tapan Sabancı'yla merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın torunu Kaan Turgut Özal sahil hattında birlikte yürüyüş yaparken objektiflere yansımış ve bu samimi görüntüler "Yılın dev sosyete aşkı mı?" sorularını beraberinde getirmişti.

Kısa sürede kulaktan kulağa yayılan ve sosyal medyada gündem olan bu iddialara Melisa Tapan Sabancı’dan hem çok net hem de bir o kadar esprili bir yalanlama geldi.

"Bebekliğimden Beri Psikolojisini Bozduğum En Yakın Arkadaşım!"

Hakkında çıkan aşk dedikodularının ardından sessizliğini bozan Melisa Tapan Sabancı dedikodulara sosyal medya hesabı üzerinden son noktayı koydu. Kaan Turgut Özal'la çekilmiş oldukça neşeli bir fotoğrafını Instagram hikayesinde paylaşan Sabancı aralarındaki ilişkinin sadece derin bir çocukluk dostluğuna dayandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bebekliğimden beri psikolojisini bozduğum en yakın arkadaşımın şimdi de magazin mensuplarımızla birlikte kısmetini kapıyoruz. Çünkü neden olmasın?"

Sabancı'nın bu eğlenceli ve çabasız bir dille kaleme aldığı yanıt sosyete ve magazin dünyasında gülümsemeyle karşılanırken aşk iddialarını da tamamen rafa kaldırmış oldu.

Eski Aşk Kerem Bürsin Sorularına Net Yanıt: "Yorgunluktan Bitti"

Öte yandan magazin dünyasının yakından takip ettiği Melisa Tapan Sabancı daha önce ünlü ve yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin'le yaşadığı sürpriz aşkla uzun süre manşetleri süslemişti. Geçtiğimiz yıl sessiz sedasız yollarını ayıran ikiliden Melisa Tapan Sabancı o dönem çok merak edilen ayrılık nedenine de açıklık getirdi. Popüler ilişkinin bitişini tek bir cümleyle özetleyen Sabancı "Yorgunluktan bitti" diyerek yoğun iş tempoları ve hayat koşturmacasının ilişkiyi yıprattığını itiraf etti.

Hem Sabancı hem de Özal ailesinin adını yeniden magazin sayfalarına taşıyan bu dostluk karesi, çaba sarf etmeden doğal bir dille yapılan yalanlamayla haftanın en şık ve asil magazin hamlelerinden biri olarak kayıtlara geçti.

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