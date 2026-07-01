Bodrum'da Hande Ataizi Fırtınası! Ünlü Oyuncu Pareosuyla Sahilde Dans Ettі!

Ünlü oyuncu Hande Ataizi, Bodrum Türkbükü'nde tatil sezonunu açtı. Güzel oyuncunun eğlenceli anları dikkat çekti.

Bodrum'da Hande Ataizi Fırtınası! Ünlü Oyuncu Pareosuyla Sahilde Dans Ettі!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-07-2026 12:42

Türk sinema ve televizyon dünyasının en iddialı, her adımı ve her tarzıyla adından söz ettiren cesur jönfisi Hande Ataizi yoğun geçen set döneminin yorgunluğunu atmak için çıktığı yaz tatilinde Bodrum kapılarını araladı. Kendine has duruşu, yıllara meydan okuyan kusursuz fiziği ve yüksek enerjisiyle her daim magazin gündeminin en üst sıralarında yer alan güzel oyuncu bu kez Türkbükü sahilinde sergilediği neşeli tavırlarıyla tatilcilerin gözdesi oldu.

Denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkaran ünlü ismin tatil neşesi magazin objektiflerine saniye saniye yansıdı.

Türkbükü Sularında Çabasız Şıklık ve Fit Görünüm

Projelerindeki başarılı oyunculuk performanslarının yanı sıra her daim koruduğu formda vücudu ve ikonik stiliyle de kitleleri peşinden sürükleyen Hande Ataizi, Bodrum'un kalbi Türkbükü'’nde deniz kenarında objektif karşısına geçti. Ege'nin serin sularında serinledikten sonra plaj tarzıyla göz dolduran ünlü oyuncu deniz keyfinin ardından duşunu alıp şezlonguna kuruldu.

Sahilde Eğlenceli Anlar: Pareosuyla Dans Etti!

Güneş banyosu yaparak tatilin tadını çıkaran Hande Ataizi bir ara sahil kenarında neşeli dakikalar yaşadı. Günün stresinden uzak, tamamen kendi dünyasında eğlenen güzel oyuncu eline aldığı pareosunu sallayarak müzik ritmine kapılmışçasına dans etti.

Bodrum Türkbükü'nde objektiflere yansıyan Hande Ataizi tatil sezonunu coşkuyla açtı. Deniz keyfinin ardından şezlonguna geçen ünlü oyuncu, bir ara pareosunu elinde sallayarak eğlenceli dans figürleri sergiledi. Ataizi'nin bu neşeli ve hayat dolu anları plajdaki diğer tatilcileri de gülümseterek sahile pozitif bir enerji yaydı.

Çabasız zarafeti, kusursuz enerjisi ve neşeli sahil tarzıyla Bodrum sezonuna hızlı bir giriş yapan Hande Ataizi'nin bu renkli kareleri kısa sürede sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Hayranları ünlü yıldıza, "Bodrum'a yaz Hande ile gelmiş" şeklinde binlerce destekleyici yorum bıraktı. Bodrum koylarında enerji depolayan ünlü sanatçının yaz tatiline bir süre daha devam edeceği öğrenildi.

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