“Sahibinden Rahmet” Filmi Antalya'da Gala Yaptı

62. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Yarışması’nda yarışan “Sahibinden Rahmet” filminin ilk gösterimi gerçekleştirildi. Başrolünü Cem Yiğit Üzümoğlu, Aslı İnandık, Sarp Akkaya, Ozan Çelik ve Pınar Çağlar Gençtürk’ün oynadığı film, Pazar günü Antalya seyircisi ile buluştu. Film ekibinin de katılımıyla gerçekleşen gösterime ilgi yoğundu. Salonun tam anlamıyla dolu olduğu gösterim sonrasında seyirci film ekibini ayakta alkışladı.

Filmin ardından, oyuncular Cem Yiğit Üzümoğlu, Mehmet Şeker, Ozan Çelik, yönetmen ve senaristler Emre Sert, Gözde Yetişkin, sanat yönetmeni Aras Bilkin ve görüntü yönetmeni Arınç Arısoy’un katılımıyla bir söyleşi gerçekleştirildi.

Soruları yanıtlayan Cem Yiğit Üzümoğlu rolüyle ilgili olarak “yönetmenlerimiz bize oyunculuk dili anlamında çok yardımcı oldular. Özellikle bana çok çok yardımcı oldular. Onların hayalindeki karakterdi. Ben de onu icra edebilmek için çok çalıştım. Sesinden bakışına, bedeninden duruşuna söylediklerinden söyleyemediklerine, hepsi aslında onların bana yönlendirmeleriyle gerçekleşti” dedi.

Filmin senaristi ve yönetmeni Gözde Yetişkin ise filmde, Avrupa ile Türkiye arasındaki doğu batı kültürü arasındaki sıkışmışlığı vermek istedikleriri ifade ederken; “Umarım izleyiciye bu geçmiştir. Filmde gerçek bir hiyakeden esinlendik. Röportajlardan, gerçekten başına bu olay gelen insanların diyaloglarından, ele alışlarından etkilendik” dedi.

Filmin diğer senaristi ve yönetmeni Emre Sert ise, filmdeki mizahi unsunlarla ilgili soruya karşılık; “Tam olarak söylediklerimizi, hayal ettiklerimizi yapmaya çalıştık. Hayata bakış ile ilgili… Gözde ile bizim stresle mücadele şeklimiz, gülme üzerine kurulu. Gergin durumlara, hayata bakışımızda bir mizah durumumuz var. Dramatik bir sahne olduğunda mutlaka içinde gülünecek bir şey koymaya çalışıyoruz. Yaşamaya nasıl tahammül edilir, bunlar üzerine cevaplarmış gibi geliyor bana filmdeki sahneler” cevabını verdi.