Şahane Hayatım'da Şebnem'in kararı herkesi şoke etti!

Ay Yapım'ın imzasını taşıyan "Şahane Hayatım" adlı dizi, dün gece 17. bölümüyle ekranlara geldi. Şebnem'in mahkemede boşanmaktan vazgeçtiğini açıklaması, izleyicileri şaşırttı.

Dizinin dün gece yayınlanan 17. bölümü, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve #şahanehayatım ve #ŞebMes etiketleriyle gecenin en çok konuşulan konuları arasında yer aldı.

Şebnem, polisler eşliğinde emniyete götürüldüğünde Onur'un kendisine "Ne yaptığını biliyorum" dediğini hatırladı. Onur, Niyazi'yi öldürdüğünü söyleyen bir videoyu Şebnem'e izletti ve ona eve dönmesi karşılığında susmasını teklif etti. Bu sırada Melisa, Onur'a Ahmet konusunu açtı ve onu şirkete alması gerektiğini söyledi.

Şebnem, gençliğinin cesaretlendirici sözlerini hatırlayarak bir plan yapmaya karar verdi. Mahkeme salonuna girmeden önce Mesut'la buluşma teklif etti ve ona planını anlatmadı. Mahkeme sırasında Şebnem'in gelmemesi Didem ve Deniz'i endişelendirdi. Ancak Şebnem son anda içeri girdi ve boşanmak istemediğini açıkladı. Bu hamle, herkesi şaşırttı ve Onur da boşanmak istemediğini söyledi.

Daha sonra Onur'un evine gelen Melisa, Şebnem ve Onur'un boşanmadığını öğrendi. Bu durumdan etkilenen Mesut, Şebnem'le konuşmak için buluştukları yerde Şebnem'e hesap sordu. Şebnem, Onur'un her şeyi bildiğini ve planını anlattı. Bu sırada Melisa da Onur'a hesap sormak için hazırlandı.

Şebnem, Onur'a parti vermek istediğini söyledi ve daha sonra planını Mesut'la paylaştı. Aynı zamanda Ahmet de gizlice banka transfer bilgilerini aldı. Şirkete gelen Demir'e karşı çıkan Onur, Ahmet'le kavga ettiği sırada polisler içeri girdi ve Onur'u gözaltına aldı.

Başarılı oyuncular Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade, Sumru Yavrucuk, Gökçe Eyüboğlu ve Caner Topçu'nun yer aldığı dizide Ece Yüksel ve Cansel Elçin de konuk olarak rol alıyor.

"Hikayesi ve kadrosuyla izleyicileri ekran başına kilitleyen ‘Şahane Hayatım’ her Çarşamba akşamı NOW’da!"