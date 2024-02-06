Şahane Hayatım'da ortalık fena karışacak

Ay Yapım'ın entrika ve aksiyon dolu dizisi 'Şahane Hayatım', bu hafta ekranlara gelecek bölümüyle izleyicileri adeta ekrana kilitleyecek. Başarılı bir oyuncu kadrosuna sahip olan dizi, Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade, Sumru Yavrucuk, Gökçe Eyüboğlu ve Timur Acar gibi isimleri bir araya getiriyor. Yeni tanıtımda, Şebnem ve Onur'un boşanma davası için mahkemeye gitmeleriyle birlikte, Selo'nun adamı İzbo'nun Şebnem'i elindeki kompromatlarla tehdit ettiği sahneler dikkat çekiyor. Ayrıca, Onur'un izlediği görüntülerin ne olduğu merakı artırırken, fragmanın sonunda Aysel'in yanında genç bir erkekle görüldüğü sahne ise izleyicilerde büyük bir merak uyandırıyor.

'Şahane Hayatım'ın bu heyecan dolu bölümü, çarşamba akşamı FOX kanalında izleyiciyle buluşacak.