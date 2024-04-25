Şahane Hayatım'da olaylar karıştı

Ay Yapım imzalı ‘Şahane Hayatım’ dizisi dün gece heyecan dolu 24. bölümüyle NOW’da ekranlara geldi. Olayların karıştığı ve gerilim dolu bölüm, #GünlerdenŞebMes ve #ŞahaneHayatım etiketleriyle de sosyal medyanın gündemindeydi.

Şebnem, Onur, Mesut ve Melisa’nın tüm konuşmasını duyan Elif şok içinde arabasına döndüğü esnada Mesut onu yakaladı ve eve geri getirdi. Elif her şeyi duyduğunu söylese de dörtlü durumu inkar etti. Elif evden çıkmak için hamle yaptığı esnada Onur kendisini otelde beklemesini her şeyi izah edeceğini söyleyerek onu gönderdi. Elif’i otelde bekleyen Macit ona neler olduğunu sorduğunda Elif ona bir şey anlatmadı. Plan yapan ekipten Onur ve Melisa otele Elif’i görmeye geldiğinde Melisa Elif’le yalnız konuşarak Demir’i Şebnem’in öldürdüğünü Mesut’un da ona yardım ettiğini anlatıp Demir’in gömülü olduğu yeri söyledi. Ertesi sabah soluğu karakolda alan Elif’in ihbarını duyan Yılmaz bunu hemen Mesut’a haber verdi. Elif’ten olanları öğrenen Macit acı haberi Onur ve Melisa’nın yanında Aysel’e verdi ve verilen adrese gittiler. Kazdıkları yerden Şebnem ve Mesut’un fotoğrafı çıkarken herkes Elif’in iyice delirdiğini düşündü. Şebnem ve Nilgün Arzu ve Elif’in yanına giderek Arzu’ya kızını alıp yurtdışına götürmezse kendisini akıl hastanesine kapattıracaklarını söyledi. Eve dönen Macit ve Aysel’in ziyaretine Didem gelerek Demir’in kendisine mesaj attığını hatta biraz sonra da Didem’in telefonundan arayacağını söyledi. Mesut’un bir hackerla ayarladığı sistem üstünden Onur Aysel, Macit ve Didem ile Demir’in sesinden konuşarak artık hayatlarında olmayacağını, çok uzaklara gideceğini söyledi. Aradan geçen 1 ayın ardından Şebnem ve Mesut önce çocuklara sonra da ailelerine evlenme kararlarını açıkladı. Melisa heyecanla evlenecekleri günü beklerken Onur ise şantajla evlenmek zorunda kaldığı için çok mutsuzdu. Mange’ye gidip çok içen Onur’u Didem yalnız bırakmadı ve kendi evine götürdü. İkili birden yakınlaşıp öpüşmeye başladığı esnada bu anları kayda alan Ahmet görüntüleri Melisa’ya izletti. Düğün günü nikah merasimi esnasında Melisa Ahmet’in yardımıyla Onur ve Didem’in videosunu davetlilere izletip Onur’la evlenmek istemediğini söyleyerek Ahmet’le mekandan ayrıldı.

HEYECAN DOLU BÖLÜMÜN ARDINDAN YENİ BÖLÜMDEN GERİLİMİ YÜKSEK TANITIM YAYINLANDI

Olayların giderek karıştığı ‘Şahane Hayatım’ın yeni bölümünden yayınlanan tanıtımda Didem’i karşısına alan Şebnem Mange’ye giderek onu kovuyor. Aysel’in Şebnem’e karşı sarf ettiği sözler ikili arasında gerilimin yeniden tırmanacağının sinyallerini verirken Onur da Ahmet’i bir depoda dövdüğü esnada olaya Mesut giriyor. Şebnem’e karşı savaş bayrağını çeken Didem’in Şebnem’in bilinmeyen olayları üzerine kiminle konuştuğu ise yeni bölüme dair heyecanı yükseltiyor.



Şahane Hayatım 25. Bölüm 1. Fragmanı







Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade, Sumru Yavrucuk, Gökçe Eyüboğlu ve Caner Topçu gibi başarılı isimleri kadrosunda buluşturan dizide Cansel Elçin, Seda Akman, ve Cemre Gümeli konuk olarak yer alıyor.

Hikayesi ve kadrosuyla izleyicileri ekran başına kilitleyen ‘Şahane Hayatım’ her Çarşamba akşamı NOW’da.