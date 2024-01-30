Şahane Hayatım'a sürpriz bir isim konuk oluyor!

FOX'un büyük ilgi gören dizisi 'Şahane Hayatım', bu hafta kadrosuna yeni bir ismi katıyor. Ay Yapım imzalı dizi, izleyicileri her bölümünde heyecan dolu anlarla ekrana kilitlemeye devam ederken, genç ve yetenekli oyuncu Ece Yüksel, 'Deniz' karakteriyle diziye konuk oluyor.

13 bölümdür seyircileri ekran başına çeken 'Şahane Hayatım', Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade, Sumru Yavrucuk, Gökçe Eyüboğlu ve Timur Acar gibi başarılı isimleri bir araya getirerek dikkat çekiyor. Bu hafta ise Ece Yüksel, avukat Deniz karakteriyle diziye konuk olacak.

Başarılı oyuncu Ece Yüksel'in 'Deniz' karakteriyle diziye katılması, hikayenin seyrine nasıl bir yön katacağı şimdiden merak konusu. İzleyiciler, Ece Yüksel'in performansıyla birlikte 'Şahane Hayatım'ın entrika dolu hikayesinde nelerin değişeceğini görmek için sabırsızlanıyor.

FOX ekranlarında her çarşamba saat 20.00'de yayınlanan 'Şahane Hayatım', izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. Ece Yüksel'in ekibe katılmasıyla birlikte dizinin heyecanını daha da artırması bekleniyor.