“Şahane Hayatım”a şahane bir isim geliyor!

FOX kanalında yayınlanan Ay Yapım'ın sevilen dizisi "Şahane Hayatım," kadrosuna sürpriz bir isim daha ekliyor. Çağrı Bayrak'ın yönettiği ve bir kadının sahip olduklarını korumak için verdiği mücadeleyi konu alan dizide, uzun süredir ekranlarda yer almayan başarılı oyuncu Ece Uslu da rol alacak. Projelerini seçerken titiz davranan Uslu, bu kez izleyicilerin karşısına dikkat çekici bir rolle çıkacak.

Ece Uslu, "Şahane Hayatım" dizisinde beş bölüm boyunca etkileyici sahnelerde yer alacak ve Hilal Altınbilek'in canlandırdığı Şebnem karakterinin akıl hocası rolünü üstlenecek. Dizinin 10 Ocak Çarşamba günü yayınlanacak olan 10. bölümünde Melisa'nın eve gelmesiyle birlikte Şebnem, Onur ve Aysel'e hesap soracak. Mesut ile Şebnem arasındaki diyalog ise ikilinin ilişkisi hakkında merak uyandıracak