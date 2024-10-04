Şahan ve Togan Gökbakar hakkında iddianame: 10 yıla kadar hapis isteniyor

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar ve kardeşi Togan Gökbakar hakkında, Muğla’nın Marmaris ilçesinde bulunan villalarıyla ilgili düzenlenen iddianamede 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nu ihlal ve imar kirliliğine neden olma suçlamaları içeriyor.

Şahan ve Togan Gökbakar hakkında iddianame: 10 yıla kadar hapis isteniyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-10-2024 16:30

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar ve kardeşi Togan Gökbakar, Marmaris'teki villalarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ciddi suçlamalarla karşı karşıya. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, iki kardeşin 10 yıla kadar hapis cezası ile yargılanması talep ediliyor.

Marmaris’teki Kaçak Yapılar Nedeniyle Soruşturma

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, mülkiyeti Şahan Gökbakar’ın ortağı olduğu Çamaşırhane Film Yapım Anonim Şirketi’ne ait villa ve eklentilerinin yapı kayıt belgeleri, kaçak yapılar nedeniyle 9 Kasım 2022 tarihinde iptal edilmişti. Ardından Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün şikayeti üzerine, villa sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

İddianamede 10 Yıla Kadar Hapis İstemi

Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Şahan Gökbakar, kardeşi Togan Gökbakar, Çağrı Özeren ve önceki malik Osman Bayındır hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nu ihlal ve imar kirliliğine neden olma suçlarından 3’er yıldan 10’ar yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame kabul edilirse, sanıklar önümüzdeki günlerde Marmaris Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.

"Aykırılıkları Biz Yapmadık" Savunması

İddianamede, Şahan ve Togan Gökbakar’ın yanı sıra, diğer sanıklar Çağrı Özeren ve Osman Bayındır’ın ifadelerine de yer verildi. Sanıklar, villayı 2020 yılında satın aldıklarını belirterek, “Biz bu taşınmazı satın aldığımızda aykırılıklar zaten mevcuttu. Aykırılıkları biz yapmadık” şeklinde savunma yaptı. Taşınmazın önceki sahibi Osman Bayındır da suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.

Olayla ilgili dava süreci merakla bekleniyor.

Benzer Haberler
Simge Sağın'dan Icardi açıklaması: Simge Sağın'dan Icardi açıklaması: "Beni Kıbrıs'ta oyuna getirdiniz!"
Müjde Uzman'ı çıldırtan 'estetik' iddiası Müjde Uzman'ı çıldırtan 'estetik' iddiası
Hadise ve Şenol Sönmez arasında aşk iddiası! Hadise ve Şenol Sönmez arasında aşk iddiası!
Mazhar Alanson'un büyük acısı: Kızı Eda Alanson hayatını kaybetti Mazhar Alanson'un büyük acısı: Kızı Eda Alanson hayatını kaybetti
Barış Arduç eşi Gupse Özay’la hayalini açıkladı! Barış Arduç eşi Gupse Özay’la hayalini açıkladı!
Çağatay Ulusoy'un maaşı şaşkınlık yarattı: Çağatay Ulusoy'un maaşı şaşkınlık yarattı: "Yapımcı o kadar kazanmıyordur"
ÇOK OKUNANLAR
Şeyma Subaşı, Bali'de aşkı buldu! Paylaşımları olay oldu!
  • 01-10-2024 15:23

Şeyma Subaşı, Bali'de aşkı buldu! Paylaşımları olay oldu!

RTÜK Başkanı resti çekti! Gözler Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti dizilerine çevrildi
  • 03-10-2024 12:48

RTÜK Başkanı resti çekti! Gözler Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti dizilerine çevrildi

Kızıl Goncalar dizisinde Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerine yer verilen sahne gündem oldu!
  • 01-10-2024 11:25

Kızıl Goncalar dizisinde Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerine yer verilen sahne gündem oldu!

Ünlü oyuncu ağzından kaçırdı: 'Yalı Çapkını final yapıyor'
  • 01-10-2024 08:40

Ünlü oyuncu ağzından kaçırdı: 'Yalı Çapkını final yapıyor'

Hudutsuz Sevda dizisindeki sevişme sahnesi izleyiciyi çıldırttı:
  • 28-09-2024 11:37

Hudutsuz Sevda dizisindeki sevişme sahnesi izleyiciyi çıldırttı: "Özel sahne mi?"