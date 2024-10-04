Şahan ve Togan Gökbakar hakkında iddianame: 10 yıla kadar hapis isteniyor

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar ve kardeşi Togan Gökbakar, Marmaris'teki villalarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ciddi suçlamalarla karşı karşıya. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, iki kardeşin 10 yıla kadar hapis cezası ile yargılanması talep ediliyor.

Marmaris’teki Kaçak Yapılar Nedeniyle Soruşturma

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, mülkiyeti Şahan Gökbakar’ın ortağı olduğu Çamaşırhane Film Yapım Anonim Şirketi’ne ait villa ve eklentilerinin yapı kayıt belgeleri, kaçak yapılar nedeniyle 9 Kasım 2022 tarihinde iptal edilmişti. Ardından Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün şikayeti üzerine, villa sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

İddianamede 10 Yıla Kadar Hapis İstemi

Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Şahan Gökbakar, kardeşi Togan Gökbakar, Çağrı Özeren ve önceki malik Osman Bayındır hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nu ihlal ve imar kirliliğine neden olma suçlarından 3’er yıldan 10’ar yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame kabul edilirse, sanıklar önümüzdeki günlerde Marmaris Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.

"Aykırılıkları Biz Yapmadık" Savunması

İddianamede, Şahan ve Togan Gökbakar’ın yanı sıra, diğer sanıklar Çağrı Özeren ve Osman Bayındır’ın ifadelerine de yer verildi. Sanıklar, villayı 2020 yılında satın aldıklarını belirterek, “Biz bu taşınmazı satın aldığımızda aykırılıklar zaten mevcuttu. Aykırılıkları biz yapmadık” şeklinde savunma yaptı. Taşınmazın önceki sahibi Osman Bayındır da suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.

Olayla ilgili dava süreci merakla bekleniyor.