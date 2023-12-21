Şahan Gökbakar'dan engel yiyen Alişan sert çıktı: 'Hayırdır'

Şarkıcı Alişan, Twitter hesabında Şahan Gökbakar'ın kendisini engellediğini fark edince duygularını kontrol edemedi ve sert bir tepki verdi. Alişan, Gökbakar'a hesap soran bir paylaşım yaparak ekran görüntüsünü "Hayırdır" notuyla birlikte hikayesinde paylaştı.

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, rol aldığı projelerin yanı sıra sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla da sıkça gündeme geliyor. Son olarak, Gökbakar'ın Twitter hesabından ünlü türkücü Alişan'ı engellediği ortaya çıktı.

"MERAK KONUSU"

TRT 1 ekranlarında hafta içi her gün program sunan Alişan, Gökbakar'ın kendisini engellediğini gördüğünde şaşkınlığını dile getirdi. Alişan, bu durumu gösteren bir ekran görüntüsüyle birlikte "Hayırdır" notunu ekleyerek hikayesini paylaştı.

Şu ana kadar iki ünlü ismin arasındaki sorunun ne olduğu belirsizliğini korurken, Şahan Gökbakar'dan Alişan'a herhangi bir cevap gelmedi.

Bu olay, sosyal medyada geniş bir şekilde tartışılmaya başlandı.