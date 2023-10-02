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Sağlıklı beslenme takıntısı olanlar dikkat! Sağlığınızı çok daha fazla tehdit ediyor

Sağlıklı beslenme sağlıklı bir yaşantının ilk adımı. Ancak sağlıklı beslenmeyi takıntı haline getirmek sağlığınıza çok daha büyük zararlar veriyor. Bu konunun önemine dikkat çeken uzmanlar, yiyeceklerin kötü olarak nitelendirilmemesi gerektiğini vurguluyor. Önemli olan dengeli beslenmek. Peki dengeli beslenmenin püf noktaları neler?

Sağlıklı beslenme takıntısı olanlar dikkat! Sağlığınızı çok daha fazla tehdit ediyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 02-10-2023 19:06

Besinlerin sağlıklı ya da sağlıksız, iyi ya da kötü olarak sınıflandırılmasının psikolojik ve fizyolojik sorunlara yol açabileceğine dair uyarılarda bulunan uzmanlar, beslenmenin bütünsel bir yaklaşım gerektirdiğini vurguladı.

uzmanlara göre, besinleri iyi ya da kötü olarak ayırmak kesinlikle yanlıştır ve bu durum bireylerde dengesiz beslenmeye sebep olabilir. “Örneğin aşırı sağlıklı beslenen bir kişide dengesiz beslenme ve yeme bozukluğu görülür” şeklinde konuştu.


Uzmanlar, besinleri sınıflandırmanın bireyler üzerinde stres yarattığına dikkat çekti. Besinleri besleyici, orta düzeyde besleyici ve az besleyici şeklinde sınıflandırmanın daha doğru olduğunu belirtti. Eğer sağlıklı bir beslenme planına bağlıysak bu planına bağlılık içerisinde her türlü besine yer verebiliriz.

 

Psikolojik Yansımaları


İyi ya da kötü olarak etiketlenen besinler, bireylerin psikolojilerini etkileyebilir. Uzmanlara göre, Kişi kötü olarak etiketlediği bir besini tükettiğinde ‘Eyvah! Ben kötü bir besin tükettim ve şu anda aslında suçlu bir insanım’ gibi bir psikoloji içerisine girebiliyor.

 

Porsiyon Kontrolü ve Dengeli Tüketim


Uzmanlar, sağlıklı beslenme planına bağlı kalınarak her türlü besinin tüketilebileceğini ifade etti. Fazla sağlıklı olarak nitelendirilen besinleri bile aşırı tüketmek sağlıksız beslenmeye neden olabilir. Örneğin, çok sayıda mandalina tüketmek de fazla kalori alımına sebep olabilir ve bu durum sağlıksız bir beslenme alışkanlığına yol açabilir.

 

Yeme Bozuklukları ve Psikolojik Etkiler


İyi ya da kötü besin ayırmanın psikolojik sorunlara yol açabileceğine değinen Prof. Dr. Baş, tıkanırcasına yeme bozukluklarına dikkat çekti. “Kişi şiddetle uzak durduğu, sevdiği bir besini belli bir süre sonra çok fazla yiyerek aslında normalden çok daha fazla kalori ve yeme davranışına geçebiliyor.” dedi.

Uzmanlar, sağlıklı beslenme konusunda doğru bilgilendirme, dengeli ve çeşitli besin tüketimi, porsiyon kontrolü ve psikolojik faktörlerin dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

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